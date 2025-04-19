نابولي يشدد الخناق على الإنتر

روما (أ ف ب)

قاد لاعب الوسط الأسكتلندي المتألق سكوت ماكتوميناي فريقه نابولي إلى فوز غالٍ على مضيفه مونتسا بهدف، ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل ماكتوميناي الهدف الوحيد في الدقيقة 72 برأسية، مستغلاً عرضية «البديل» جاكومو راسبادوري وخروجاً خاطئاً من الحارس ستيفانو توراتي.

وضيّق نابولي الخناق على الإنتر حامل اللقب والمتصدر قبل مواجهته مضيفه بولونيا الأحد، بمعادلة عدد نقاطه (71)، لكنه بقي خلفه بفارق الأهداف.

ويبحث نابولي بقيادة مدربه أنتونيو كونتي عن انتزاع اللقب من النادي الذي قاده هو ومهاجمه البلجيكي المتألق روميلو لوكاكو إلى لقب الدوري في عام 2021.

وقد يكون الفريق الجنوبي أمام فرصة حقيقية لفعل ذلك، والفوز باللقب للمرة الثانية في المواسم الثلاثة الأخيرة، في ظل منافسة الإنتر على ثلاث جبهات (الدوري ودوري أبطال أوروبا والكأس).

يواجه «النيراتسوري» برشلونة الإسباني في نصف نهائي دوري الأبطال في أواخر الشهر الحالي، كما يلعب أمام جاره ميلان في إياب نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية الأربعاء المقبل بعد أن تعادلا 1-1 مطلع الشهر الحالي، وبالتالي يأمل في تكرار إنجاز الثلاثية التي حققها عام 2010 بقيادة مدربه الشهير البرتغالي جوزيه مورينيو، ويصبح بالتالي أول فريق إيطالي يحقق هذا الإنجاز.

وواصل ماكتوميناي صاحب هدف الفوز تألقه، بعدما كان سجل هدفين في الفوز على إمبولي 3-0 ضمن المرحلة الماضية، مسجلاً تاسع أهدافه في الدوري هذا الموسم، بعدما جاء من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتابع كومو نتائجه اللافتة، وحقق فوزه الثالث توالياً على مضيفه ليتشي بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها السنغالي أساني دياو (33 و90+1) وإدواردو جولدانيجا (84).

ورفع كومو بفوزه العاشر في الدوري، رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تعقدت حسابات ليتشي في البقاء بعدما تجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز السابع عشر.

ويمكن لليتشي أن يتراجع إلى المركز الثامن عشر الذي يؤدي إلى الهبوط، في حال فوز فينيتسيا أو إمبولي (24 نقطة لكل منهما) في مواجهتهما المباشرة الأحد.