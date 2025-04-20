سيلتا فيجو يستنكر الإهانات ضد موريبا في برشلونة



برشلونة (أ ب)



قال مدرب سيلتا فيجو، إن إليكس موريبا لاعب وسط الفريق تعرض لإهانات عنصرية من جماهير برشلونة بعد مباراة الناديين، في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال كلاوديو جيرالديز مدرب سيلتا فيجو، إن الغيني موريبا «22 عاماً» تعرض لإهانات عنصرية عند استبداله في وقت متأخر من المباراة التي فاز بها برشلونة 4-3.

وقال جيرالديز للصحفيين «استمرار هذه التصرفات في ملاعب كرة القدم أمر محزن».

وتدرج موريبا بين صفوف أكاديمية برشلونة التدريبية قبل أن ينضم إلى الفريق الأول موهبة شابة واعدة.

وذكرت تقارير أن اللاعب الشاب انضم إلى صفوف لايبزج في عام 2021، بعد تلقيه عرضاً أفضل من النادي الألماني، وبعدها انتقل اللاعب معاراً لثلاثة أندية إسبانية، وهي فالنسيا وخيتافي، وأخيراً سيلتا فيجو.

وتعاني ملاعب كرة القدم الإسبانية من حوادث متكررة يتعرض فيها اللاعبون أصحاب البشرة السمراء لإهانات عنصرية أثناء المباريات.