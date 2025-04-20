«ضربة موجعة» لآمال برشلونة في «رحلة الرباعية»!



معتز الشامي (أبوظبي)

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ومن المقرر أن يغيب عن نهائي كأس ملك إسبانيا ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وخرج المهاجم البولندي «36 عاماً»، هداف «البارسا» برصيد 40 هدفاً في كل المسابقات، خلال فوز فريقه 4-3 على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

وقال برشلونة في بيان: «أكدت الاختبارات التي أجريت الأحد أن روبرت ليفاندوفسكي يعاني من إصابة في العضلة شبه الوترية في فخذه الأيسر»، دون تحديد المدة التي يغيبها عن الملاعب، وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ليفاندوفسكي ربما يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، وهو ما يعني أنه لن يكون متاحاً للعب يوم السبت المقبل، عندما يواجه برشلونة منافسه ريال مدريد في نهائي كأس الملك في إشبيلية، ويستضيف متصدر الدوري الإسباني أيضاً إنتر ميلان 30 أبريل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم يحل ضيفاً على الفريق الإيطالي 6 مايو المقبل، ومن المقرر أن يغيب ليفاندوفسكي عن مباراتي الدوري أمام مايوركا يوم الثلاثاء وبلد الوليد 3 مايو، مع احتمال عودته أمام ريال مدريد 11 مايو، وهي المباراة التي ربما تحسم سباق اللقب.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني بـ 73 نقطة من 32 مباراة، حيث يتقدم على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ 66 نقطة من 31 مباراة، ويسعى برشلونة، الذي فاز بكأس السوبر الإسباني في يناير الماضي، إلى تحقيق رباعية محتملة، كما وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2019، واستخدم المدرب هانسي فليك فيران توريس في الوسط بديلاً لليفاندوفسكي من قبل، كما جرب أيضاً داني أولمو في دور «المهاجم الوهمي».