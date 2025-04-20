الإمارات تتصدر البطولة الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو



أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت في صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية، منافسات البطولة الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو – الساحل الشرقي، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة واسعة من أبرز لاعبي ولاعبات الجوجيتسو على المستوى الدولي، وسط حضور جماهيري متميز ومنافسات حافلة بالحماس والندية.

وشهد اليوم الختامي حضور عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، وعدد من مسؤولي الإدارات التنفيذية، حيث تابعوا مجريات النزالات الختامية التي عكست المستوى المتقدم للبطولة، والتطور المستمر للعبة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأكدت نتائج البطولة مجددًا المكانة الريادية التي تحتلها الإمارات على خريطة الجوجيتسو العالمية، حيث تصدرت جدول الترتيب العام لعدد الميداليات، متفوقة على عدد من الدول صاحبة التاريخ الكبير في اللعبة، إذ جاءت البرازيل في المركز الثاني، وتلتها كولومبيا في المركز الثالث.

وعلى صعيد الأكاديميات، حافظت أكاديمية «كوماندو جروب» على صدارة الترتيب العام، بفضل الأداء القوي لمقاتليها، تلتها أكاديمية «MOD»، وأكاديمية «777 بالمز الرياضية» في المركز الثالث.

وقال محمد سالم الظاهري: «التعاون الوثيق بين اتحاد الجوجيتسو، ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو يعد نموذجاً متميزاً للعمل المؤسسي القائم على التكامل وتوحيد الجهود، بما يخدم مسيرة تطوير اللعبة على المستويين المحلي والدولي، وتأتي النجاحات المتتالية التي تحققها بطولات الاتحاد والرابطة، ومن بينها هذه البطولة، انعكاساً مباشراً لهذا التناغم في الرؤية والأهداف، ونحن في الاتحاد نؤكد أن دعمنا لهذا المسار مستمر، في سبيل ترسيخ موقع دولة الإمارات بوصفها منصة عالمية رائدة لرياضة الجوجيتسو، ووجهة أولى لاستضافة الفعاليات الكبرى التي تستقطب نخبة نجوم العالم».

وأعرب البطل الإماراتي سلطان جبر، الحائز على الميدالية الذهبية في فئته، عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال: «فخور بالتتويج بالميدالية الذهبية، وذلك ثمرة لتدريبات يومية وجهود مكثفة استمرت لفترة طويلة، وأشكر الجهاز الفني وزملائي على الدعم المستمر، وقيادتنا الرشيدة التي تضع أبناء الإمارات في مقدمة أولوياتها، ونعد بالمزيد من الإنجازات في البطولات المقبلة».

وتأتي البطولة ضمن أجندة الفعاليات الدولية التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز مكتسبات اللعبة وتوفير بيئة تنافسية عالية المستوى للاعبين من مختلف الجنسيات.

وفي هذا الإطار، نظمت الرابطة بنجاح اليوم بطولتي الجائزة الكبرى للجرابلينج في روسيا، والبطولة الدولية في مدينة ألماتي، حيث نالتا إشادة واسعة من المشاركين والجهات الرياضية الدولية، ما يعكس نجاح الرابطة في ترسيخ معايير التميز التنظيمي والفني على الساحة العالمية.

وتواصل رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أداء دورها الحيوي في دعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الرياضة مكوّناً أساسياً من مكونات التنمية الشاملة، وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو من خلال أجندة رياضية متكاملة تُسهم في استقطاب نخبة الأبطال من مختلف قارات العالم.