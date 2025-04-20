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الرياضة

وفاة مدرب في ألمانيا

وفاة مدرب في ألمانيا
20 ابريل 2025 21:30

 
برلين (د ب أ)


توفي مدرب كرة القدم الألماني السابق، فيرنر لورانت، عن عمر 76 عاماً، وفقاً لما أكدته عائلته لوكالة الأنباء الألمانية، بعد أن أعلن ناديه العريق ميونيخ 1860 عن وفاته. 

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وتوفي لورانت بعد صراع طويل مع المرض في مستشفى بمدينة فاسربورج آم إن جنوبي ألمانيا.
ولعب لورانت في أندية مثل بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت وشالكه بألمانيا، بينما اشتهر مدرباً بفترة عمله الطويلة والناجحة مع نادي ميونيخ 1860 الألماني منذ عام 1992 إلى عام 2001 .
وتولى لورانت تدريب ميونيخ 1860، عندما كان النادي ينافس بدوري الدرجة الثالثة، وقاده للعودة للدوري الألماني (البوندسليجا) في غضون عامين، حيث استمر الفريق هناك حتى عام 2004.
وقاد لورانت ميونخ 1860 للتأهل إلى كأس الاتحاد الأوروبي عام 1997، كما حصل الفريق معه على المركز الرابع في البوندسليجا عام 2000.
وأعرب نادي ميونيخ 1860 عن حزنه العميق، حيث ذكر: «كان فيرنر لورانت أسطورة تدريبية، لقد ترك بصمة عميقة في تاريخ نادينا».
وتم تعيين لورانت مدرباً للعديد من الأندية الأخرى في دول مثل تركيا وإيران وسلوفاكيا، لكنها كانت أقصر بكثير.

ألمانيا
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البوندسليجا
بايرن ميونيخ
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