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الرياضة

الإنتر يسقط بــ «هدف مذهل»

الإنتر يسقط بــ «هدف مذهل»
20 ابريل 2025 22:44

 
بولونيا (رويترز)

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أحرز المهاجم ريكاردو أورسوليني هدفاً مذهلاً في اللحظات الأخيرة ليمنح بولونيا الفوز 1-صفر على ضيفه إنتر ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، في ضربة لآمال الفريق الزائر في الاحتفاظ باللقب.
وظل إنتر ميلان، الساعي للفوز بالثلاثية، في صدارة الترتيب برصيد 71 نقطة بعد 33 مباراة، لكنه يتساوى في النقاط مع نابولي صاحب المركز الثاني الذي فاز 1-صفر على مونزا المهدد بالهبوط.
وحسم أورسوليني النقاط الثلاث لصاحب الأرض في الوقت بدل الضائع بتسديدة مقصية رائعة، بعد رمية تماس طويلة حاول دفاع الإنتر تشتيتها لكن الكرة وصلت إلى مهاجم بولونيا ليضعها في الشباك ببراعة.

 

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان
نابولي
بولونيا
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