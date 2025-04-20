الإثنين 21 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دبا يعزز «الوصافة» في دوري الأولى

دبا يعزز «الوصافة» في دوري الأولى
20 ابريل 2025 23:22

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬


عزّز دبا وصافته في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوز ثمين على مضيفه العربي 1-0، في ختام «الجولة 24»، التي شهدت أيضاً فوز حتا على مجد 2-1، والحمرية على الإمارات بالنتيجة ذاتها.
وانتظر دبا حتى الدقيقة 82، ليحسم المواجهة، بهدف البرازيلي إدموندو أبوليناريو من كرة رأسية، ليقود «النواخذة» إلى الفوز الـ14 في مشواره بالدوري، رافعاً رصيده إلى 43 نقطة، في المركز الثاني، خلف الظفرة المتصدر بـ47 نقطة، فيما تجمّد رصيد العربي عند 39 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس.
وعلى استاد حمدان بن راشد، كسب حتا المواجهة أمام مجد بهدفين مقابل هدف، وسجّل ثنائية «الإعصار» باتريك روبسون في الدقيقة الثانية، وويليان ليرا في الدقيقة 67، فيما أحرز علي إبراهيم هدف مجد في الدقيقة 51، ليرفع حتا رصيده إلى 34 نقطة، في المركز السادس، مقابل 15 نقطة لمجد في المركز قبل الأخير.
من جانبه، كسر الحمرية صيامه عن الانتصارات بعد 10 جولات، حينما قلب تأخره أمام مضيفه الإمارات بهدف ميكايل سيفيرو في الدقيقة الرابعة، إلى فوز 2-1، بفضل هدفي جيليرمي ناسيمنتو في الدقيقة 16، وإسماعيل الحمادي في الدقيقة 50، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، في المركز الثاني عشر، مقابل 30 نقطة للإمارات في المركز السابع.
وكانت الجولة انطلقت بفوز الظفرة المتصدر على الفجيرة 2-0، وتعادل يونايتد مع جلف يونايتد 1-1، وفوز الذيد على جلف أف سي 4-0، ومصفوت على الجزيرة الحمراء 1-0.

أخبار ذات صلة
الإمارات تتصدر البطولة الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو
«شقي الميادين» يُعانق «رموز الإيذاع» في مهرجان المرموم التراثي

ترتيب الصدارة
1- الظفرة، 47 نقطة «22 مباراة»
2- دبا، 43 نقطة «21 مباراة»
3- يونايتد، 40 نقطة «22 مباراة»
4- العربي، 39 نقطة «21 مباراة»
5- الفجيرة، 38 نقطة «20 مباراة» 

الإمارات
دوري الدرجة الأولى
الظفرة
دبا الفجيرة
الحمرية
الفجيرة
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
ترامب يلوح بيده وهو يغادر البيت الأبيض
الأخبار العالمية
ترامب يأمل التوصل لاتفاق روسي-أوكراني قريبا
21 ابريل 2025
الذكاء الاصطناعي يساعد المكفوفين على الحركة
الترفيه
الذكاء الاصطناعي يساعد المكفوفين على الحركة
اليوم 23:23
دبا يعزز «الوصافة» في دوري الأولى
الرياضة
دبا يعزز «الوصافة» في دوري الأولى
اليوم 23:22
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال يهز جزيرة في إندونيسيا
اليوم 23:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©