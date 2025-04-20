دبا يعزز «الوصافة» في دوري الأولى

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



عزّز دبا وصافته في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوز ثمين على مضيفه العربي 1-0، في ختام «الجولة 24»، التي شهدت أيضاً فوز حتا على مجد 2-1، والحمرية على الإمارات بالنتيجة ذاتها.

وانتظر دبا حتى الدقيقة 82، ليحسم المواجهة، بهدف البرازيلي إدموندو أبوليناريو من كرة رأسية، ليقود «النواخذة» إلى الفوز الـ14 في مشواره بالدوري، رافعاً رصيده إلى 43 نقطة، في المركز الثاني، خلف الظفرة المتصدر بـ47 نقطة، فيما تجمّد رصيد العربي عند 39 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس.

وعلى استاد حمدان بن راشد، كسب حتا المواجهة أمام مجد بهدفين مقابل هدف، وسجّل ثنائية «الإعصار» باتريك روبسون في الدقيقة الثانية، وويليان ليرا في الدقيقة 67، فيما أحرز علي إبراهيم هدف مجد في الدقيقة 51، ليرفع حتا رصيده إلى 34 نقطة، في المركز السادس، مقابل 15 نقطة لمجد في المركز قبل الأخير.

من جانبه، كسر الحمرية صيامه عن الانتصارات بعد 10 جولات، حينما قلب تأخره أمام مضيفه الإمارات بهدف ميكايل سيفيرو في الدقيقة الرابعة، إلى فوز 2-1، بفضل هدفي جيليرمي ناسيمنتو في الدقيقة 16، وإسماعيل الحمادي في الدقيقة 50، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، في المركز الثاني عشر، مقابل 30 نقطة للإمارات في المركز السابع.

وكانت الجولة انطلقت بفوز الظفرة المتصدر على الفجيرة 2-0، وتعادل يونايتد مع جلف يونايتد 1-1، وفوز الذيد على جلف أف سي 4-0، ومصفوت على الجزيرة الحمراء 1-0.

ترتيب الصدارة

1- الظفرة، 47 نقطة «22 مباراة»

2- دبا، 43 نقطة «21 مباراة»

3- يونايتد، 40 نقطة «22 مباراة»

4- العربي، 39 نقطة «21 مباراة»

5- الفجيرة، 38 نقطة «20 مباراة»