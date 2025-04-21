«الهدف القاتل» يمنح ريال مدريد «قبلة الحياة»!



مدريد (رويترز)



سجل فيدريكو فالفيردي هدفاً في الوقت القاتل، قاد به ريال مدريد إلي الفوز 1-صفر على ضيفه أتلتيك بلباو، ليقلص مجدداً الفارق الذي يفصله عن برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى أربع نقاط.

وتعافى «الريال» من خروجه من دوري أبطال أوروبا، قبل أيام على يد أرسنال، وحقق الفوز ليرفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني بالدوري، متقدماً بست نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث الذي تعرض لهزيمة مفاجئة 1-صفر أمام لاس بالماس.

ونجح بلباو، الذي خاض المباراة بتغييرات كبيرة في تشكيلته، في الحفاظ على نتيجة التعادل السلبي، حتى خطف فالفيردي هدف الفوز لريال مدريد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، إذ استغل تشتيتاً سيئاً ليسدد كرة قوية سكنت الزاوية العليا البعيدة من المرمى.

وقال تيبو كورتوا حارس ريال مدريد «فيدريكو فالفيردي، لديه تسديدة غير عادية، تسديدة رائعة، وخلال التدريب، سدد كرة بدت وكأنها تذهب بعيداً، وفجأة انحرف اتجاهها، وحينذاك تتساءل، كيف سددتها؟ إنها تسديدة حادة وسريعة وقوية للغاية، في التدريب، يقدم بسهولة تسديدة أو تسديدتين أسبوعياً، لطالما قلنا له لأعوام 'سدد، سدد».

واعتقد فينيسيوس جونيور أنه منح الريال التقدم بتسديدة منخفضة رائعة في الدقيقة 79، لكن جرى إلغاء الهدف بداعي تسلل إندريك خلال بناء الهجمة، واتُخذ القرار بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبعد شوط أول هادئ، حصل جود بيلينجهام على أول فرصة حقيقية لريال مدريد وصوب كرة بضربة رأس من مسافة قريبة، لكن الحارس أوناي سيمون تصدى للكرة ببراعة في الدقيقة 60 ليظل التعادل قائماً، وحافظ بلباو، المنتشي بتأهله إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، على انضباطه الدفاعي، وأحبط محاولات الريال في أغلب أوقات المباراة، لكنه لم ينجح في أن يصنع فرصاً تهديفية.

وقال أليكس برينجير لاعب بلباو «لعبنا بشكل جيد، ودافعنا حتى النهاية، لكننا نعرف كيف يكون ريال مدريد في البرنابيو، أعتقد أن الفريق رد بشكل جيد، أياً كان من يلعب، فنحن نؤدي جيداً، لكنهم فريق رائع ويحاصرونك في منطقة الجزاء، وهذا أمر صعب»، وتجمد رصيد بيلباو عند 57 نقطة في المركز الرابع.