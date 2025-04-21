الإثنين 21 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الهدف القاتل» يمنح ريال مدريد «قبلة الحياة»!

«الهدف القاتل» يمنح ريال مدريد «قبلة الحياة»!
21 ابريل 2025 07:53

 
مدريد (رويترز)

أخبار ذات صلة
ليفركوزن يمهد الطريق أمام بايرن ميونيخ للتتويج بـ«البوندسليجا»
ليفربول يبصم على هبوط ليستر سيتي!


سجل فيدريكو فالفيردي هدفاً في الوقت القاتل، قاد به ريال مدريد إلي الفوز 1-صفر على ضيفه أتلتيك بلباو، ليقلص مجدداً الفارق الذي يفصله عن برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى أربع نقاط.
وتعافى «الريال» من خروجه من دوري أبطال أوروبا، قبل أيام على يد أرسنال، وحقق الفوز ليرفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني بالدوري، متقدماً بست نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث الذي تعرض لهزيمة مفاجئة 1-صفر أمام لاس بالماس.
ونجح بلباو، الذي خاض المباراة بتغييرات كبيرة في تشكيلته، في الحفاظ على نتيجة التعادل السلبي، حتى خطف فالفيردي هدف الفوز لريال مدريد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، إذ استغل تشتيتاً سيئاً ليسدد كرة قوية سكنت الزاوية العليا البعيدة من المرمى.
وقال تيبو كورتوا حارس ريال مدريد «فيدريكو فالفيردي، لديه تسديدة غير عادية، تسديدة رائعة، وخلال التدريب، سدد كرة بدت وكأنها تذهب بعيداً، وفجأة انحرف اتجاهها، وحينذاك تتساءل، كيف سددتها؟ إنها تسديدة حادة وسريعة وقوية للغاية، في التدريب، يقدم بسهولة تسديدة أو تسديدتين أسبوعياً، لطالما قلنا له لأعوام 'سدد، سدد».
واعتقد فينيسيوس جونيور أنه منح الريال التقدم بتسديدة منخفضة رائعة في الدقيقة 79، لكن جرى إلغاء الهدف بداعي تسلل إندريك خلال بناء الهجمة، واتُخذ القرار بعد العودة لتقنية الفيديو.
وبعد شوط أول هادئ، حصل جود بيلينجهام على أول فرصة حقيقية لريال مدريد وصوب كرة بضربة رأس من مسافة قريبة، لكن الحارس أوناي سيمون تصدى للكرة ببراعة في الدقيقة 60 ليظل التعادل قائماً، وحافظ بلباو، المنتشي بتأهله إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، على انضباطه الدفاعي، وأحبط محاولات الريال في أغلب أوقات المباراة، لكنه لم ينجح في أن يصنع فرصاً تهديفية.
وقال أليكس برينجير لاعب بلباو «لعبنا بشكل جيد، ودافعنا حتى النهاية، لكننا نعرف كيف يكون ريال مدريد في البرنابيو، أعتقد أن الفريق رد بشكل جيد، أياً كان من يلعب، فنحن نؤدي جيداً، لكنهم فريق رائع ويحاصرونك في منطقة الجزاء، وهذا أمر صعب»، وتجمد رصيد بيلباو عند 57 نقطة في المركز الرابع.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
أتلتيك بلباو
برشلونة
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
نوريس يصف نفسه بـ «الأحمق»!
الرياضة
نوريس يصف نفسه بـ «الأحمق»!
اليوم 10:00
جانب من كييف(أرشيفية)
الأخبار العالمية
دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف
اليوم 09:43
«بركان» ينفجر بـ «رباعية» في «الكونفدرالية»!
الرياضة
«بركان» ينفجر بـ «رباعية» في «الكونفدرالية»!
اليوم 09:30
مدرب تشيلسي يجيب: لماذا غادر الملعب؟
الرياضة
مدرب تشيلسي يجيب: لماذا غادر الملعب؟
اليوم 09:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©