القبض على مشجع أصاب حكماً في الدوري الفرنسي

باريس (رويترز)

ألقت الشرطة القبض على رجل عقب إصابة مساعد الحكم بمقذوف من المدرجات خلال مباراة سانت إيتيان وأولمبيك ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن ليون كان يستعد لتنفيذ رمية تماس في الدقيقة 44 عندما وضع الحكم يده على رأسه بعدما أصيب على ما يبدو بعملة معدنية ألقيت من المدرجات.

وركض الطاقم الطبي لليون نحو الحكم لعلاجه، قبل أن يغادر الفريقان وطاقم التحكيم أرض الملعب.

وتوقفت المباراة نحو 40 دقيقة.

وقال سانت إيتيان صاحب الأرض في بيان: «بناء على المعلومات التي قدمها النادي وبالتعاون مع السلطات، ألقي القبض على الشخص أثناء مغادرته الملعب وهو الآن محتجز لدى الشرطة، سيتقدم سانت إيتيان بشكوى رسمية ضده غداً الثلاثاء، كما سيتخذ النادي إجراءات حازمة للغاية مع فرض عقوباته الصارمة لضمان عدم إفلات هذا العمل الفردي من العقاب».

وكان سانت إيتيان متقدماً في النتيجة 1-0 بهدف لوكاس ستاسين قبل الواقعة.