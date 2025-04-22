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الرياضة

النصر لا يتفاءل في غياب رونالدو!

النصر لا يتفاءل في غياب رونالدو!
22 ابريل 2025 13:50

 
أبوظبي (الاتحاد) 

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يسعى النصر إلى استعادة الانتصارات في الدوري السعودي، عندما يحلُّ ضيفاً على ضمك اليوم، ضمن «الجولة 29» من الدوري السعودي، بعدما سقط في الجولة الماضية على يد القادسية 1-2، ويطمح «الأصفر» الذي يحتل المركز الثالث وله 57 نقطة لاستغلال تعثر الهلال بالتعادل مع الشباب، من أجل انتزاع فوز يقربه من «الوصافة» بنقطتين فقط، بينما يرغب ضمك في المحافظة على مكانه، حيث يحتل المركز الـ11 بـ31 نقطة.
ويفتقد النصر قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو للراحة في لقاء اليوم، ليغيب عن الفريق في المباراة السادسة في جميع المسابقات هذا الموسم، واللقاء الثاني بالدوري، ولا يتفاءل النصر بغياب رونالدو، حيث في غياب 6 لقاءات بين راحة وإصابات، عرف خلالها التعادل في 4 لقاءات، وفاز في لقاء، وخسر مثله، ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي المسابقة برصيد 23 هدفاً، ويعتبر الأكثر مساهمة في الدوري هذا الموسم، وفي سياق آخر، لم يعرف ضمك الفوز على النصر في الدوري منذ الدور الثاني موسم 2020-2021 بنتيجة 3-2، وخسر بعدها 7 لقاءات.

السعودية
الدوري السعودي
النصر
الهلال
كريستيانو رونالدو
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