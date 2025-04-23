محمد بن سليم يرشح مالكولم نائباً لرئيس «دولي السيارات»

أبوظبي (الاتحاد)

رشّح محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «FIA»، مالكولم ويلسون، الحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية «OBE»، وهو شخصية بارزة في رياضة السيارات البريطانية، لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لشؤون الرياضة.

وأعلن الاتحاد الدولي للسيارات، الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل العالمية، عن تصويت أعضاء الاتحاد على ترشيح ويلسون في اجتماع ومؤتمر الجمعيات العمومية غير العادية، الذي سيُعقد في ماكاو في يونيو المقبل.

ويعمل مالكولم ويلسون، الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية، المدير الإداري لشركة أم سبورت ليمتد M-Sport ليمتد، التي تُدير برنامج فورد العالمي للراليات منذ عام 1997 قبل تأسيس شركة إم سبورت، وكان في الماضي سائق راليات ناجحاً للغاية، حيث فاز برالي بريطانيا عام 1994، وهو أيضاً عضو فخري في نادي سائقي السباقات البريطانيين، وفي عام 2009، مُنح السيد ويلسون وسام الإمبراطورية البريطانية لخدماته في رياضة السيارات ضمن قائمة تكريمات عيد ميلاد الملكة.