ميلان «الشرس» يدمر الإنتر «المستسلم»!



ميلانو (رويترز)



ساعدت أهداف لوكا يوفيتش، وتيجاني ريندرز، فريق ميلان على التفوق على غريمه إنتر ميلان 3-صفر، ليضمن الفوز 4-1 في مجموع المباراتين، والوصول إلى نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم.

وانتزع إنتر ميلان التعادل 1-1 من مضيفه ميلان في مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي، لكنه لم يتمكن من إيقاف ميلان الشرس عن الهيمنة على مباراة الإياب.

وضرب هذا الفوز لميلان موعداً مع بولونيا أو إمبولي، اللذين يلعبان مباراة الإياب بالدور نصف النهائي الخميس، حيث يدافع بولونيا عن تقدمه 3-صفر في مباراة الذهاب.

ولا يزال إنتر ميلان ينافس على لقبي الدوري الإيطالي، ودوري أبطال أوروبا، لكنه عانى من فترة صعبة ضد ميلان هذا الموسم، حيث خسر ثلاث مرات وتعادل في مرتين.

ويملك ميلان بقيادة مدربه سيرجيو كونسيساو فرصة الفوز بلقبه الثاني هذا الموسم، بعد فوزه بكأس السوبر الإيطالية في يناير كانون الثاني الماضي.

وبعد خروج مبكر من دوري أبطال أوروبا، وتراجع في نتائجه في الدوري ليحتل المركز التاسع، لم يقدم فريق كونسيساو موسماً جيداً، ومع ذلك، يأمل ريندرز هداف الفريق أن يختتم ميلان الموسم بشكل رائع، وقال لمنصة دازون عن نهائي كأس إيطاليا «لدينا مهمة وهي أن نؤمن بأننا بوسعنا الفوز».

وبدأ إنتر ميلان المباراة بشكل قوي، وكاد فيدريكو ديماركو أن يُسجل في منتصف الشوط الأول بتسديدة رائعة ارتطمت بالعارضة بعد ركلة حرة سريعة، وبعد عشر دقائق، استغل لاوتارو مارتينيز قائد إنتر تمريرة داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته القوية علت المرمى وذهبت إلى المدرجات.

وسجل ميلان من أول فرصة حقيقية سنحت له قبل تسع دقائق من نهاية الشوط الأول، عندما أرسل أليكس خيمينيز تمريرة عرضية حولها يوفيتش برأسه في المرمى.

وأدخل اللاعب الصربي البهجة إلى قلوب نصف الجماهير في سان سيرو، بعد مرور أربع دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، عندما ضاعف تقدم ميلان بعد ركلة ركنية وصلت نحو القائم البعيد، ليسكن يوفيتش الكرة في الشباك ببراعة، واكتمل إذلال إنتر ميلان قبل خمس دقائق من نهاية الزمن الأصلي اللقاء، عندما وجد ريندرز نفسه حرا داخل منطقة الجزاء، ليسجل بسهولة الهدف الثالث لميلان من زاوية صعبة، ويقام النهائي 14 مايو المقبل على الاستاد الأولمبي.