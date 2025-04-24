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الرياضة

3 نزالات لمنتخب الجودو في افتتاح «الآسيوية»

3 نزالات لمنتخب الجودو في افتتاح «الآسيوية»
24 ابريل 2025 17:45

بانكوك (الاتحاد)

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يخوض منتخب الجودو 3 نزالات، ضمن «الوزن الخفيف»، لبطولة آسيا الكبرى التي تنطلق صباح الجمعة، بقاعة مركز المؤتمرات والمعارض في بانكوك، تلتقي بشيرات خرودي مع المتأهلة من مواجهة مايا نور «طاجيكسان» وشين ياي «الصين تايبيه»، في وزن 52 كجم، فيما يلعب نارمند بيان مع كيم تشانيونج «كوريا الجنوبية» في وزن تحت 66 كجم، وناجي يزبيك مع الفائز من مباراة أبوالفضل محمودي «إيران» وفيشيش «نيبال» في الوزن نفسه.
تشهد البطولة التي ينظمها الاتحاد التايلاندي حتى الأحد المقل، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 30 دولة من بينهم 5 منتخبات عربية هي الإمارات، والبحرين، والكويت، والعراق ولبنان.
وتشهد منافسات وزن تحت 73 كجم للخفيف المتوسط، مشاركة كريم عبداللطيف، فيما يخوض طلال شفيلي، وعمر جاد نزالات وزن 81 كجم، وسليمان إبراهيم وزن 90 كجم، وظفار كوسوف وزن 100 كجم، وعمر معروف وزن فوق 100 كجم.
 

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