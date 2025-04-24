712 لاعباً يتنافسون في كأس الإمارات لألعاب القوى



أبوظبي (وام)



تنطلق يوم الجمعة بطولة كأس الإمارات لألعاب القوى، على ملعب الشعبة الرياضية العسكرية في أبوظبي، بمشاركة 712 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات، في آخر محطات الموسم الحالي.

وتشهد البطولة، منافسات متنوعة في 3000 متر موانع، و200، و400، 800، و1500و5000، متر، و400 في 4 تتابع، ورمي القرص، ودفع الجلة، و110 و400 متر حواجز، والوثب الثلاثي، والقفز بالزانة، والتتابع المتنوع، والإطاحة بالمطرقة، ورمي الرمح، والوثب الطويل، والوثب العالي، و200 في 4 تتابع، و1000، و2000، و3 آلاف متر مشي.

وأكد راشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، مدير البطولة، اكتمال كافة الترتيبات الفنية والتنظيمية لضمان نجاح البطولة، حيث باشرت اللجان المختصة أعمال التسجيل واعتماد اللوائح الفنية، إلى جانب التنسيق الكامل مع إدارة الشعبة الرياضية العسكرية بما يعزز نجاح البطولة.