مدرب بيراميدز يصف مواجهة أورلاندو بالصعبة



القاهرة (د ب أ)



أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز المصري، أن المواجهة التي تجمع فريقه بضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ستكون غاية في الصعوبة في ظل قوة المنافسة بين الفريقين.

ويحل أورلاندو ضيفاً على بيراميدز مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف في مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية.

وقال يورتشيتش في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن أورلاندو، الذي وصل للدور نصف النهائي في المسابقة القارية، فريق غاية في القوة وواحد من أكبر أربعة أندية في أفريقيا حالياً وبالتالي المواجهة ستكون صعبة على الناديين.

وأضاف أنه يثق بشكل كامل في تحقيق فريقه نتيجة إيجابية والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وأوضح مدرب بيراميدز «بالطبع أحترم من يتحدث عن قوة أورلاندو خارج ملعبه، ويتحدث بإحصائيات فوز المنافس خارج الأرض، سواء على الأهلي المصري أو مولودية الجزائر، ولكن في ذات الوقت هناك إحصائية تتحدث عن أن بيراميدز لا يخسر على أرضه، ويحقق الانتصار دائماً، وهي نقطة قوتنا وسنلعب عليها».

وتابع: «نحن في مرحلة ممتازة للغاية، ونمر بفترة رائعة على المستويين الفني والبدني، وسعداء بالوصول لهذه المرحلة وبلوغ نصف النهائي، وهدفنا الفوز غداً وحجز بطاقة التأهل للنهائي، من أجل مواصلة المشوار الرائع والمشرف»، مشدداً على أن لاعبيه يستحقون هذه اللحظة والفوز بدوري الأبطال.

كشف مدرب بيراميدز أن رمضان صبحي وصديق إيجولا جاهزان لمباراة أورلاندو، مشدداً على أن الفريق في حالة حماس شديد، ولولا سوء الحظ لحقق فوزاً كبيراً في جوهانسبرج وسجل هدفين وألغيا، وأضاع العديد من الفرص.

أكد يورتشيتش «يتعين علينا استغلال كل الفرص في مباراة الغد، والتسجيل والعبور للدور القادم، مع عدم الاندفاع والتسرع وترك المساحات للمنافس».

ولا بديل أمام بيراميدز سوى الفوز على أورلاندو غداً، إذا أراد الصعود للدور النهائي، فيما يكفي الفريق الجنوب أفريقي التعادل الإيجابي بأي نتيجة، لمواصلة حلمه في التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق أن حمل كأس البطولة عام 1995.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة في الدور النهائي للبطولة مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين الأهلي المصري وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.