أتلتيكو مدريد يُعزز «الثالث» بـ «الثلاثة»



مدريد (رويترز )



سجل ألكسندر سورلوث، وكونور جالاجر، وخوليان ألفاريز ثلاثة أهداف قادت أتلتيكو مدريد إلى الفوز 3-صفر على ضيفه رايو فايكانو، وتعزيز موقعه في المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وبعد أن تقلصت آماله في المنافسة على اللقب، بعد خسارته 1-صفر أمام لاس بالماس في الجولة السابقة، انتفض فريق المدرب دييجو سيميوني عبر المباراة، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة، متقدماً بست نقاط على بلباو صاحب المركز الرابع.

وقال سيميوني للصحفيين «كانت مباراة ممتعة للغاية شهدت لعباً هجومياً وفرصا خطيرة من كلا الفريقين،

في الشوط الثاني، لعب الفريق بانضباط أكبر، وكان الأداء الذي أدى إلى الهدف الثالث رائعاً».

وافتتح سورلوث التسجيل بعد ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة بضربة رأس، إثر عرضية من جوليانو سيميوني، وكاد النرويجي أن يضيف الهدف الثاني بعدها بأربع دقائق، لكن أوجوستو باتالا حارس فايكانو أحبط المحاولة،

وبعدها ارتقى جالاجر لكرة عالية من رودريجو دي بول، ووجهها إلى داخل الشباك، معززاً تقدم أتلتيكو قبل نهاية الشوط الأول.

وأضاف ألفاريز الهدف الثالث في الدقيقة 77 بتسديدة رائعة، إثر تمريرة متقنة من البديل أنطوان جريزمان.

وقال المهاجم ألفاريز الذي سجل 27 هدفاً في كل المسابقات هذا الموسم «أنا سعيد على المستوى الشخصي، أسعى للتحسن كل يوم، ولا أنظر إلى الإحصائيات، علينا مواصلة العمل، ندرك أنه ليس من السهل الفوز بالدوري، فنحن متأخرون كثيراً في الترتيب، لكننا نركز على أنفسنا».

وهدد الضيوف مرمى أتلتيكو قبل نهاية الشوط الأول وواصلوا الضغط طيلة الشوط الثاني، لكن الحارس يان أوبلاك تألق بشكل كبير وتصدى لمحاولات أبرزها من إيسي بالازون وألفارو جارسيا.

وتجمد رصيد فايكانو عند 41 نقطة في المركز 11 بفارق خمس نقاط خلف أقرب المراكز المؤهلة للمشاركة الأوروبية.

وقال بالازون مهاجم فايكانو «رغم النتيجة، أعتقد أن جماهير رايو تشعر بالفخر، افتقرنا إلى الحدة الهجومية أمام المرمى، صنعنا فرصنا لكن لديهم حارس مرمى رائع، نحن طموحون، ونُظهر ذلك، وعلينا الاستمرار».