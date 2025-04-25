«الدليل الشامل» لـ «كلاسيكو» ريال مدريد وبرشلونة»



معتز الشامي (أبوظبي)



يصطدم عملاقا إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب إشبيلية «لا كارتوجا»، والذي يستضيف النهائي للعام السادس على التوالي، ويعد «كلاسيكو» ريال مدريد وبرشلونة دائماً من أكبر منافسات كرة القدم الإسبانية، بل والعالمية، حيث يتنافس أكبر ناديين في الدولة الأوروبية في مواجهات لا تنسى على مر السنين، رغم من أن المواجهة الشهيرة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لم تعد موجودة، إلا أنها لا تزال تضم نخبة من ألمع نجوم كرة القدم العالمية، وتشهد تنافساً منتظماً بين الفريقين على أكبر البطولات.

وفي البداية، اقتصر استخدام مصطلح «كلاسيكو» على مباريات الدوري الإسباني المحلي، ومع مرور السنين، أصبح المصطلح شائعاً عالمياً في كل مباراة، مثل دوري أبطال أوروبا، وحتى مسابقات الكأس المحلية مثل كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

ومنذ أول لقاء جمعهما عام 1902 في كأس التتويج، التي أُلغيت حالياً، التقى ريال مدريد وبرشلونة في 259 مناسبة، فاز ريال مدريد في 105 منها، بينما تفوق برشلونة في 102، وتعادلا في 52 مباراة.

ومنذ انطلاق الدوري الإسباني عام 1929، التقى ريال مدريد وبرشلونة في جميع مواسمه، حيث لعب الفريقان ما مجموعه 189 مباراة في الدوري الإسباني، فاز فيها ريال مدريد بـ 79 مباراة، بينما فاز برشلونة بـ 75 مباراة، وانتهت 35 مباراة فقط بالتعادل.

سجل ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة السابق، أكبر عدد من الأهداف في الكلاسيكو، منذ ظهوره الأول في الكلاسيكو عام 2005، خاض الأسطورة الأرجنتينية 45 مباراة ضد ريال مدريد، مسجلاً 26 هدفاً، وهو رقم قياسي، ويتقاسم مهاجما ريال مدريد السابقان ألفريدو دي ستيفانو وكريستيانو رونالدو المركز الثاني برصيد 18 هدفاً لكل منهما.

ويتقاسم ميسي وسيرجيو راموس، الرقم القياسي لأكثر عدد من المباريات في الكلاسيكو، وشارك اللاعبان المخضرمان في 45 مباراة «كلاسيكو»، ويحتل سيرجيو بوسكيتس، وفرانسيسكو خينتو، ومانويل سانشيز، وتشافي المركز الثاني برصيد 42 مباراة.

ويعود أكبر فوز في مباراة «كلاسيكو» إلى يونيو 1943، عندما ضرب ريال مدريد برشلونة بنتيجة 11-1 في كأس الملك، أما بالنسبة لبرشلونة، فإن أكبر فوز له على ريال مدريد بنتيجة 7-2 في الدوري الإسباني في سبتمبر 1950، ومنذ مطلع القرن الحالي، سجل برشلونة 5 أهداف أو أكثر في مرمى ريال مدريد في 4 مناسبات، أما ريال مدريد، فلم يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة أمام برشلونة منذ عام 2000.