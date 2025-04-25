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الرياضة

الشارقة يُجهّز كايو لوكاس لـ«قمة الجزيرة»

الشارقة يُجهّز كايو لوكاس لـ«قمة الجزيرة»
25 ابريل 2025 11:01

علي معالي (الشارقة)

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انتظم كايو لوكاس في تدريبات الشارقة بعد حصوله على راحة من مباراتي النصر وعجمان في الجولتين 21 و22، بعد شعوره بألم شديد في ظهره، مما جعل كوزمين مدرب الفريق يبعده عن التشكيلة حتى لا تتفاقم الإصابة، وعاد اللاعب إلى تدريباته العلاجية والتأهيل المناسب قبل لقاء الأحد أمام الجزيرة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16.
أكد كايو في تصريح خاص لـ«الاتحاد» أنه أصبح جاهزاً تماماً للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة، وأن الألم الذي كان يعاني منه ظهره تلاشى تماماً.
وأشار كايو إلى أن المرحلة المقبلة مهمة للغاية في مشوار «الملك» هذا الموسم قائلاً: «أمامنا هدفان في غاية الأهمية أولهما محلي، وهو نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أمام شباب الأهلي، ثم نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام ليون سيتي السنغافوري، وكلا المباراتين بمثابة التحدي الكبير أمام الفريق في الوقت الراهن».
قام كايو رفقة مدرب التأهيل بالجري حول الملعب، قبل أن ينخرط في تدريبات أخرى، حتى يستعيد اللاعب لياقته المعهودة، ويأمل اللاعب في أن يتواجد في التشكيلة الأساسية مساء الأحد في المباراة التي يعتبرها كايو لوكاس واحدة من المباريات المهمة التي تقيس جاهزية الملك قبل نهائي الكأس.
ويعتبر كايو لوكاس أهم الأوراق الحالية في تشكيلة الشارقة، في ظل الموسم الاستثنائي الذي يقدمه اللاعب، حيث شارك في 18 مباراة بالدوري وسجل 9 أهداف، يتصدر بها قائمة هدافي «الملك»، إضافة إلى 5 تمريرات ذهبية.

الشارقة
كايو لوكاس
دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
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