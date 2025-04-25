فعاليات متنوعة في قرية «القفال 34»

دبي (الاتحاد)

تستكمل في شاطئ أم سقيم العام في جميرا، بالقرب من فندق برج العرب ومنتجع مرسى العرب، الأعمال الإنشائية لموقع قرية سباق القفال، الذي ينطلق من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي لمسافة تزيد على 59 ميلاً بحرياً يوم الجمعة المقبل في نسخته 34.

ويجمع السباق الكبير، نخبة الملاك والنواخذة والبحارة المشاركين في سباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، حيث سيرسمون لوحة وطنية رائعة عندما يجتمعون في خط البداية في احتفاء استثنائي بماضي الأولين من الآباء والأجداد في مشهد العودة من رحلة الغوص بعد نهاية موسم البحث عن الخير والرزق الوفير في مياه الخليج العربي.

وتحتفي اللجنة العليا المنظمة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار بالحدث في قرية القفال 34 قبل انطلاقه بليلة واحدة من خلال كرنفال الفعاليات التراثية الذي سينطلق يوم الخميس المقبل في الفترة المسائية في موقع قرية القفال 34 بشاطئ أم سقيم، والذي سينظم بالتعاون مع مجلس الرياضيين بشرطة دبي، ويتضمن العديد من المسابقات التراثية الشعبية بمشاركة فرق عدة ستتنافس على مراحل مختلفة بإشراف لجنة مختصة.