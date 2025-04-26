الأحد 27 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سان جيرمان.. نهاية «السجل الخالي»!

سان جيرمان.. نهاية «السجل الخالي»!
26 ابريل 2025 08:46

 
باريس (رويترز)

أخبار ذات صلة
مدرب تشيلسي يشيد بالأداء القوي أمام إيفرتون
دورتموند يعزز فرصة التأهل إلى «أبطال أوروبا»


انهارت آمال باريس سان جيرمان، في أن يصبح أول فريق يكمل موسم دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، من دون هزيمة عندما ألحق به نيس أول هزيمة في الموسم، بفوزه 3-1 في استاد بارك دي برانس، ليعزز الفائز طموحاته في بلوغ دوري أبطال أوروبا.
وبعد أن ضمن اللقب في وقت سابق من الشهر الجاري، لا يزال باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 78 نقطة، بينما تقدم نيس إلى المركز الرابع برصيد 54 نقطة.
وسيطر الفريق المضيف على الشوط الأول، وصنع الفرصة تلو الأخرى، لكن الضيوف هم من تقدموا عبر مورجان سونسون الذي شارك منذ البداية للمرة الأولى هذا الموسم بتسديدة مباشرة، بعد تمريرة بدر الدين بوعناني في الدقيقة 35.
واستمر التقدم 6 دقائق فقط، قبل أن يسجل فابيان رويز هدف التعادل لسان جيرمان بتسديدة رائعة من مسافة قريبة، لكن أي أفكار ربما كانت تراود جماهير باريس سان جيرمان بشأن سيطرة فريقها تبددت، بعد 22 ثانية من بداية الشوط الثاني، عندما سجل سونسون هدفه الثاني بتسديدة من مسافة قريبة.
وبعد أن سجلوا من تسديدتين فقط على المرمى حتى تلك اللحظة، تقدم الضيوف 3-1 عندما سجل يوسف ندايشيميي برأسه من ركلة حرة في الدقيقة 70.
واستحوذ باريس سان جيرمان، الذي يواجه أرسنال الإنجليزي خارج أرضه في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، على الكرة بنسبة 75 في المئة، ونجح في صناعة ضعف عدد فرص التسجيل، لكنه شعر بالإحباط، بسبب سوء مستواه في إنهاء الهجمات، وتألق الحارس مارسين بولكا.
ومع مرور 90 دقيقة، وإضافة سبع دقائق وقتاً بدل ضائع، تصدى بولكا لتسديدة رائعة من جونسالو راموس، ثم اتبع ذلك بتصدي آخر لتسديدة فيتينيا من على حافة منطقة الجزاء، واحتفل بكل تصدي له بالصراخ بصوت مرتفع.
وواصل سان جيرمان الضغط على المنافس، لكن نيس دافع بقوة وصمد، ليعزز آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
أرسنال
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
أطاح ريال مدريد.. برشلونة بطل كأس إسبانيا
الرياضة
أطاح ريال مدريد.. برشلونة بطل كأس إسبانيا
اليوم 03:27
التزام إماراتي راسخ في تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التعليم في السودان.. تداعيات كارثية للنزاع ودعم إماراتي متواصل
اليوم 02:31
جانب من اجتماع أسعد الشيباني في مجلس الأمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المبعوث الأممي: أهمية دعم الانتقال السياسي في سوريا
اليوم 02:31
الرئيسان ترامب وزيلينسكي خلال لقائهما أمس بالفاتيكان على هامش جنازة البابا فرنسيس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين مستعد للتفاوض مع أوكرانيا وترامب متشكك
اليوم 02:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©