الأحد 27 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قائد منتخب فرنسا يدخل عالم الفنون القتالية

قائد منتخب فرنسا يدخل عالم الفنون القتالية
26 ابريل 2025 09:39

 
باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
الإصابة تنهي موسم دالوت مع مانشستر يونايتد
كشف معلومات أولية عن منفذ الهجوم داخل مدرسة في فرنسا


يستعد قائد منتخب فرنسا السابق في كرة القدم، باتريس إيفرا، للدخول في عالم رياضة الفنون القتالية المختلطة من خلال خوض منازلته الأولى في مايو المقبل في باريس، بحسب ما أعلن دوري المقاتلين المحترفين (بي أف أل) الأميركي.
وقالت الرابطة في بيانها «سيحقق القائد السابق للمنتخب الفرنسي إيفرا حلمه الجديد بالمشاركة في مباراة في رياضة الفنون القتالية المختلطة».
وأفادت الرابطة بأن إبن الـ 43 عاماً واظب على التمارين في الرياضة القتالية، منذ عام 2016 برفقة صديقه ونجم الدوري سيدريك دومبيه القاطن في باريس.
وقال إيفرا الذي خاض 81 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، وارتدى قميص مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي «لقد بتم تعرفون الآن، أنني أعشق أيضاً هذه الرياضة!، تواجدت في أكبر ملاعب العالم، وفزتُ بكل الألقاب الكبرى في كرة القدم، لكن دوري بي أف أل أوروبا في باريس، ستكون ليلة مميزة للغاية بالنسبة لي».
وأضاف «إنني أتدرب برفقة الأفضل في العالم منذ أعوام، وهم سيخبرونكم أيضا بأنني جاهز لذلك».
وسيُعلن عن اسم المنافس الذي سيواجهه إيفرا خلال «وقت قصير».
وفي حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، مازح إيفرا حول احتمالية مواجهة اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز، الذي اتهمه في وقت سابق بتوجيه إساءة عنصرية له خلال مباراة بين ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين في عام 2011، أوقف سواريز آنذاك لثماني مباريات، وكتب إيفرا على حسابه بأنه عند سؤاله «عمن أرغب بمواجهته، قلتُ: لويس سواريز، يمكنه أن يعضني أيضاً».

 

فرنسا
مانشستر يونايتد
يوفنتوس
لويس سواريز
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
أطاح ريال مدريد.. برشلونة بطل كأس إسبانيا
الرياضة
أطاح ريال مدريد.. برشلونة بطل كأس إسبانيا
اليوم 03:27
التزام إماراتي راسخ في تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التعليم في السودان.. تداعيات كارثية للنزاع ودعم إماراتي متواصل
اليوم 02:31
جانب من اجتماع أسعد الشيباني في مجلس الأمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المبعوث الأممي: أهمية دعم الانتقال السياسي في سوريا
اليوم 02:31
الرئيسان ترامب وزيلينسكي خلال لقائهما أمس بالفاتيكان على هامش جنازة البابا فرنسيس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين مستعد للتفاوض مع أوكرانيا وترامب متشكك
اليوم 02:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©