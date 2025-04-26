قائد منتخب فرنسا يدخل عالم الفنون القتالية



باريس (أ ف ب)



يستعد قائد منتخب فرنسا السابق في كرة القدم، باتريس إيفرا، للدخول في عالم رياضة الفنون القتالية المختلطة من خلال خوض منازلته الأولى في مايو المقبل في باريس، بحسب ما أعلن دوري المقاتلين المحترفين (بي أف أل) الأميركي.

وقالت الرابطة في بيانها «سيحقق القائد السابق للمنتخب الفرنسي إيفرا حلمه الجديد بالمشاركة في مباراة في رياضة الفنون القتالية المختلطة».

وأفادت الرابطة بأن إبن الـ 43 عاماً واظب على التمارين في الرياضة القتالية، منذ عام 2016 برفقة صديقه ونجم الدوري سيدريك دومبيه القاطن في باريس.

وقال إيفرا الذي خاض 81 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، وارتدى قميص مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي «لقد بتم تعرفون الآن، أنني أعشق أيضاً هذه الرياضة!، تواجدت في أكبر ملاعب العالم، وفزتُ بكل الألقاب الكبرى في كرة القدم، لكن دوري بي أف أل أوروبا في باريس، ستكون ليلة مميزة للغاية بالنسبة لي».

وأضاف «إنني أتدرب برفقة الأفضل في العالم منذ أعوام، وهم سيخبرونكم أيضا بأنني جاهز لذلك».

وسيُعلن عن اسم المنافس الذي سيواجهه إيفرا خلال «وقت قصير».

وفي حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، مازح إيفرا حول احتمالية مواجهة اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز، الذي اتهمه في وقت سابق بتوجيه إساءة عنصرية له خلال مباراة بين ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين في عام 2011، أوقف سواريز آنذاك لثماني مباريات، وكتب إيفرا على حسابه بأنه عند سؤاله «عمن أرغب بمواجهته، قلتُ: لويس سواريز، يمكنه أن يعضني أيضاً».