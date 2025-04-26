سابالينكا.. «الفوز السهل» في مدريد



مدريد (أ ف ب)



بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا الدور الثالث من دورة مدريد للألف نقطة للتنس عند السيدات، بفوزها السهل على الروسية آنا بلينكوفا «76» بنتيجة 6-3 و6-4.

وكانت سابالينكا المتوّجة في العاصمة الإسبانية عامي 2021 و2023 خسرت نهائي دورة شتوتجارت أمام اللاتفية يلينا أوستابينكو الأسبوع الماضي، في حين تسعى على الملاعب الترابية لتحقيق فوزها الأول في بطولة رولان جاروس الفرنسية، بعد إحرازها لقبي بطولتي أستراليا المفتوحة عامي 2023 و2024 والولايات المتحدة العام الماضي.

وتلعب سابالينكا في الدور المقبل مع البلجيكية إليز ميرتنز «26» الفائزة على الكولومبية كاميلا أوساريو «51» 6-3 و6-3، وتأهلت الأميركية جيسيكا بيجولا «3» بفوزها على الألمانية إيفا ليس 6-2 و6-2.

وأعلنت الإسبانية باولا بادوسا، المصنّفة التاسعة عالمياً، انسحابها من الدورة، بسبب عدم تعافيها من إصابة في الظهر تعرضت لها في جولتها الأميركية في مارس.

وكتبت بادوسا (27 عاماً) عبر حسابها على إنستجرام: «حاولت بذل قصارى جهدي حتى اللحظة الأخيرة، لأنكم تعرفون مدى حماستي للعب على أرضنا، لكنها إصابة معقدة، أتمنى أن أتعافى بنسبة 100 في المئة قريباً».

ووقعت بادوسا، التي ارتقت إلى المركز الثاني في الترتيب العالمي للاعبات المحترفات «دبليو تي إيه» في أبريل 2022، ضحيّة العديد من الإصابات، وتحديداً في الظهر، لدرجة أنها فكرّت بالاعتزال العام الماضي.

وكان من المتوقع أن تستهل عودتها إلى الملاعب في الدور الثاني في مدريد، بعد إعفائها من الأول بمواجهة الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا «52»، التي فازت على كريستينا بوسا التي حلت بدلاً من مواطنتها بادوسا في ثلاث مجموعات 4-6 و7-6 و7-5.

ولم تتمكن التونسية أنس جابر (26) من مقارعة منافستها اليابانية مويوكا أوشيجيما، رغم فوزها بالمجموعة الأولى، لتخسر المباراة 6-4 و3-6 و4-6، وتغلبت الأسترالية داريا كاساتكينا «14» على الأميركية أليسيا باركس 6-2 و7-5.

ولدى الرجال لفئة الماسترز الألف نقطة، بلغ الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثانياً عالمياً والأول في الدورة، الدور الثالث بفوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت 6-2 و6-2.

وقال زفيريف الفائز بلقب مدريد مرتين: «بالنسبة إلى، أقول دائماً إنه ملعبي الرئيسي المفضل في العالم كله، وخسرت مرتين فقط هنا طوال حياتي، لذا آمل أن أستمر على هذا النحو، على مدار الأيام العشرة المقبلة، وأن أواصل تقديم أداء جيد. طالما أنني أفعل ذلك، فأنا سعيد».