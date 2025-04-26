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الرياضة

«جودو الإمارات» يحصد «الفضية» في «الآسيوية»

«جودو الإمارات» يحصد «الفضية» في «الآسيوية»
26 ابريل 2025 12:59

 
بانكوك (الاتحاد)

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أحرزت بشيرات خرودي، لاعبة منتخب الجودو، الميدالية الفضية في بطولة آسيا التي نظمها الاتحاد التايلاندي، بإشراف الاتحاد الدولي، بمشاركة 295 لاعباً ولاعبة من 30 دولة، وقدمت «النجمة الشابة» أداءً رائعاً، حتى المباراة النهائية أمام فيشرو كوكورو، بطلة اليابان، في نهائي «وزن 52 كجم»، والتي انتهت لمصلحة فيشرو 2-0.
شارك في تتويج الفائزين، الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي، رئيس البعثة، وأمل بوشلاخ، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين خزينة الاتحاد الآسيوي.
وتلقت بعثة منتخبنا في بانكوك اتصالاً من محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، مهنئاً بـ«فضية» وزن تحت 52 كجم، والمستوى الرائع الذي قدمته اللاعبة المتطورة بشيرات خرودي أمام بطلة العالم واليابان متصدرة التصنيف الدولي، والإنجاز الذي حققته في بداية المشوار الآسيوي ضمن مشوار التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.
من ناحية أخرى، تأهل محمد يزبيك إلى نهائي وزن تحت 73 كجم، بفوزه على شارما ميليز «ماكاو»، وشاموردوف ميلز «طاجيكستان»، بجانب التفوق على كومار أرون لاعب الهند بـ «الأسكور الذهبي».
كما تأهل طلال شفيلي إلى نهائي وزن 81 كجم، بفوزه على شا تجين «الصين»، وتوجيف أرسلونبيك «أوزبكستان»، وتخطى عمر معروف الدور التمهيدي على حساب لاو شيت «ماكاو»، إلا أنه خسر في المرحلة الثانية أمام مادي أمانجلدي «كازاخستان» 0-1، فيما خسر كريم عبد اللطيف أمام لي جينهانج، في وزن تحت 73 كجم.
وتقام اليوم منافسات «الوزن الثقيل»، حيث يستهل سليمان إبراهيم النزالات، بالدور التمهيدي لوزن 90 كجم، مع بطل منغوليا باتو منخبيار، ويلعب ظفار كوسوف المنصف الأول في وزن تحت 100 كجم مع الفائز من لقاء خاكيموف كاروماتولو وتولوا لهوات، ويختتم عمر معروف مشاركة «جودو الإمارات» في وزن فوق 100 كجم بلقاء شين هنج «الصين تايبيه».

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محمد بن ثعلوب
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