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الرياضة

العالم يُراقب الحكم «المثير للجدل» في «كلاسيكو» الريال وبرشلونة!

العالم يُراقب الحكم «المثير للجدل» في «كلاسيكو» الريال وبرشلونة!
26 ابريل 2025 16:30

علي معالي (أبوظبي)

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وصل الإسباني ريكاردو دي بورجوس حكم مباراة اليوم بين ريال مدريد وبرشلونة، إلى «الليجا» للمرة الأولى في عام 2015، وقاد أول «كلاسيكو» له في 2017، ومنذ الوهلة الأولى كان مثيراً للجدل، حيث قام بطرد كريستيانو رونالدو في مباراة إياب كأس السوبر الإسباني على ملعب «كامب نو».
ولم يسبق للحكم دي بورجوس (39 عاماً)، إدارة مباريات في أبعد من الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وسبق له أن أدار مباريات في الدوري السعودي، وهو يخطف اهتمام وترقب الجميع في لقاء الليلة.
وسيكون نهائي كأس ملك إسبانيا 2025 هو «الكلاسيكو الرابع» الذي يُديره دي بورجوس المثير للجدل، والذي تم اتهامه في وقت سابق بـ «عدو ريال مدريد»، بعد إدارته لإياب السوبر الإسباني 2017 الذي فازه الريال بثلاثية، أدار الحكم مباراة نهائي كأس السوبر 2022-2023 في السعودية، وفاز حينها الكتالوني 3-1، ومباراة الدور الثاني في «الليجا»، وفاز بها برشلونة 2-1.
وسبق لهذا الحكم أن تشاجر مع كارلو أنشيلوتي مدرب الريال في مباراة إشبيلية العام الماضي التي اتخذ فيها قرارات تحكيمية مثيرة للجدل.
وأدار دي بورجوس 25 مباراة لريال مدريد منذ 2015 وحتى الآن، فاز «الملكي» في 17 مباراة، هُزم وتعادل في 4 مرات فقط، أما مع برشلونة فلعب 31 مباراة، فاز برشلونة في 25 منها وهُزم في 5 وتعادل في واحدة.

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