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الرياضة

ليفركوزن يؤجل تتويج بايرن ميونيخ بلقب «البوندسليجا»

ليفركوزن يؤجل تتويج بايرن ميونيخ بلقب «البوندسليجا»
26 ابريل 2025 19:43

 
برلين (د ب أ)

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أرجأ باير ليفركوزن حامل اللقب تتويج بايرن ميونيخ بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه 2-صفر، كما فاز النادي البافاري على ضيفه ماينز 3 -صفر، في المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.
وكان بايرن ميونيخ في حاجة للفوز على ماينز، تزامناً مع تعثر ليفركوزن أمام أوجسبورج، للتتويج رسمياً بلقبه الـ34 بالدوري الألماني والـ33 في حقبة «البوندسليجا»، لكن تأجل التتويج حتى الجولة المقبلة من المسابقة.
ويتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب «البوندسليجا» برصيد 75 نقطة بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه ليفركوزن قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، وبالتالي فإن فوزه على مضيفه لايبزج السبت المقبل سيكون كافياً لإعلانه بطلاً للمسابقة.
وثأر بايرن ميونيخ من ماينز الذي ألحق به في ديسمبرل الماضي، الهزيمة الأولى في الموسم، وفاز عليه 2-1، وخلال مشواره الموسم الحالي، سجل النادي البافاري 23 انتصاراً مقابل ستة تعادلات وهزيمتين، وسجل 90 هدفاً مقابل 29 هدفاً هزت شباكه، حيث يملك أقوى هجوم ودفاع.
وعلى ملعب أليانز أرينا، مهد البايرن للفوز على ماينز بهدفين في الشوط الأول حملا توقيع ليروي ساني في الدقيقة 27 والفرنسي ميكايل أوليس في الدقيقة 40، وقبل ست دقائق من نهاية المباراة أحرز المدافع الإنجليزي إيريك داير ثالث أهداف النادي البافاري.
وعلى ملعب باي أرينا، تقدم القناص التشيكي باتريك شيك بهدف لليفركوزن في الدقيقة 13، ثم أضاف المهاجم الأرجنتيني إميليانو بوينديا الهدف الثاني في الدقيقة 45.

الدوري الألماني
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بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
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