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الرياضة

مدرب نوتنجهام سعيد بإعادة ذكريات «ويمبلي»

مدرب نوتنجهام سعيد بإعادة ذكريات «ويمبلي»
26 ابريل 2025 22:25

 
لندن (د ب أ)

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أبدى نونو إسبيريتو سانتو مدرب نوتنجهام فورست سعادته بإتاحة الفرصة للجيل الجديد من جماهير الفريق لتحقيق إنجازات على ملعب ويمبلي.
ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن نوتنجهام طالما وُجد في الأدوار النهائية المقامة على ملعب ويمبلي خلال ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن الماضي، بينما كان فوزه بملحق الصعود في موسم 2021-2022، هو ظهوره الوحيد في الملعب العريق منذ عام 1992.
ويعود نوتنجهام إلى ملعب ويمبلي الأحد لمواجهة مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ساعياً للوصول إلى أول نهائي له منذ عام 1991.
وقال نونو في مؤتمر صحفي «نشعر بحماس كبير، ولكن علينا أن نتسم بالتركيز والجدية استعدادا للأمر الأهم، وهو المباراة والمنافس وصعوبة المواجهة».
وأضاف المدرب البرتغالي، الذي حول الفريق من مرشح للهبوط إلى منافس على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، «نتحدث إلى أجيال مختلفة من الجماهير، لأن هناك البعض من مشجعينا ستكون لديهم فرصة للعودة إلى هذا الملعب العريق بكل فخر وسعادة، بينما سيتواجد البعض في مدرجات هذا الملعب للمرة الأولى».
وتابع «ندرك حجم الحماس، لكن هذا مؤشر لمجهود اللاعبين، منحنا جماهيرنا فرصة لعيش أجواء مثل هذه المباريات الكبيرة».
وخاض فورست مشواراً طويلاً حتى وصوله لقبل النهائي، حيث فاز بركلات الترجيح في الأدوار الثلاثة السابقة.
وأكد نونو سانتو أن قائمة الفريق بالكامل ستسافر إلى لندن بما في ذلك الثنائي نيكو ويليامز وريان ييتس الغائبان عن المباراة بسبب الإيقاف.
وأضاف «من العدل أن يكون كل اللاعبين متواجدين هناك، لأنها بطولة شارك فيها الفريق بأكمله، الجميع يرغبون في التواجد وإظهار وحدتهم».
وأتم تصريحاته «لاعبونا لديهم رغبة قوية في المشاركة، هذا مؤشر على قوة وتماسك الفريق، لأن كل لاعب يدرك جيداً أن وجوده قد يساعد الفريق، ويخفف أجواء التوتر».

مانشستر سيتي
ويمبلي
نوتنجهام
كأس الاتحاد الإنجليزي
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