يوم الحسم في «البريميرليج».. سلوت يبحث عن إنجاز تاريخي مع ليفربول



معتز الشامي (أبوظبي)



اقترب موعد تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر بفارق 12 نقطة، وتكفيه «نقطة» أمام توتنهام، اليوم الأحد، ليحسم لقبه العشرين في المسابقة، بعد تعادل أرسنال 2-2 مع كريستال بالاس.

ومن المقرر أن يصبح أرني سلوت أول هولندي يفوز بـ «البريميرليج»، في حين يصبح خامس مدرب يفوز بالبطولة في موسمه الأول، بعد جوزيه مورينيو «2004-2005»، وكارلو أنشيلوتي «2009-2010»، ومانويل بيليجريني «2013-2014»، وأنتونيو كونتي «2016-2017».

بينما خسارة ليفربول وحدها كفيلة بتأجيل التتويج، وخسر «الريدز» مباراتين فقط في الدوري هذا الموسم، وجاءت هزيمته الأولى على أرضه أمام نوتنجهام في سبتمبر، بينما جاءت الثانية أمام فولهام.

ومع تبقي 5 مباريات على نهاية المسابقة، فاز ليفربول بالفعل بنفس عدد مباريات الدوري هذا الموسم، كما فعل في الموسم الماضي، في حين أن الفوز في هذه المباراة يجعله أيضاً يعادل عدد النقاط التي حصل عليها في الموسم الماضي، مع تبقي 4 مباريات.

وفي المقابل، خسر توتنهام 18 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ولم يخسر أكثر إلا في موسمي 1993-1994 و2003-2004 «19 في المرتين».

يحتل الفريق المركز السادس عشر في الدوري، وكان أسوأ مركز له على الإطلاق في المسابقة هو المركز الخامس عشر، لذا فإن توتنهام في طريقه لمعادلة هذا المركز على الأقل، إن لم يكن تسجيل أدنى مستوى قياسي جديد.

واستقبل توتنهام 10 أهداف أمام ليفربول هذا الموسم، حيث خسر 6-3 في الدوري، و4-0 في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية «فاز 1-0 في مباراة الذهاب»، وفاز توتنهام في مباراتين فقط من آخر 24 مباراة خاضها أمام ليفربول في الدوري «6 تعادلات و16 خسارة»، وكان الانتصاران على أرضه، كما فشل في الحفاظ على نظافة شباكه في أي من آخر 18 مباراة خاضها أمام «الريدز» في المسابقة، ولم يُهزم ليفربول في آخر 15 مباراة على أرضه أمام توتنهام في جميع المسابقات «11 فوزاً و4 تعادلات»، حيث فاز في آخر 3 مباريات وسجل 4 أهداف في كل مرة.

ومن ناحية أخرى، سجل محمد صلاح 15 هدفاً أمام توتنهام في جميع المسابقات، ولم يسجل أكثر سوى في مانشستر يونايتد «16» في مسيرته الأوروبية مع الأندية، أحد عشر من هذه الأهداف الخمسة عشر جاءت في الدوري الإنجليزي، ولا يتفوق عليه سوى آلان شيرر «14» في هذه المسابقة.

ولا يزال المصري هداف «البريميرليج» برصيد 27 هدفاً هذا الموسم، رغم أنه لم يسجل في 4 مباريات متتالية في الدوري، وهو لم يسبق له أن فشل في هز الشباك لأكثر من مباراتين متتاليتين في موسم 2024-2025، ولا شك أن صلاح سيسعى لإنهاء هذا الغياب التهديفي يوم الأحد، حيث يسعى ليفربول إلى حسم لقب الدوري على أرضه.