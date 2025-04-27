الإثنين 28 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الفجيرة للفنون القتالية» يستعيد لقب كأس سفير اليابان للجودو

«الفجيرة للفنون القتالية» يستعيد لقب كأس سفير اليابان للجودو
27 ابريل 2025 11:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
انطلاق فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات
8 مدن جديدة تستقبل طائرات الإمارات المحدثة

استعاد نادي الفجيرة للفنون القتالية لقب كأس السفير الياباني للجودو لفئة الناشئين، في ختام «النسخة الثامنة» التي نظمها اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، وبالتعاون مع السفارة اليابانية لدى الدولة، وشركة «إنبكس» في أبوظبي، بمشاركة 180 لاعباً ولاعبة.
وحصد «الفجيرة للفنون القتالية» المركز الأول، برصيد 10 ميداليات «ذهبيتين و3 فضيات و5 برونزيات»، وتبعه الشارقة «ذهبيتين وفضية و6 برونزيات»، والشارقة للدفاع عن النفس وله «ذهبيتان وفضية وبرونزيتان».
وفي ختام البطولة، قام كين أوكانيوا، سفير اليابان لدي الدولة، وهيروشي هاجيوارا، رئيس ومدير شركة إنبكس في أبوظبي، وناصر البدور، نائب رئيس اتحاد الجودو، ومحمد جاسم، أمين السر المساعد للاتحاد، وعلي اليماحي، عضو المجلس ممثل فئة الشباب، بتتويج الفائزين ونجوم البطولة بالكؤوس والميداليات التذكارية.
وحرص سفير اليابان على تهنئة الفائزين في «النسخة الثامنة»، وقال: «جسد الفائزون قيم الجودو المتمثلة في الاحترام والانضباط»، وشكر اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي على استمراره في دعم وترويج هذه الرياضة القتالية اليابانية. 
وأكد هيروشي هاجيوارا، أن الشركة تحرص على دعم كأس سفير اليابان بالتعاون مع اتحاد الجودو والسفارة اليابانية في الدولة، منذ انطلاقتها عام 2016، وقال: «يشرفنا دعم البطولة هذا العام أيضاً، ويسعدنا أن نشهد تطور مهارات اللاعبين الشباب، ونؤكد التزامنا الدائم بالمساهمة في التنمية الاجتماعية بالدولة وبناء التفاهم المتبادل بين الإمارات واليابان».

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
الذهب
اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب
اليوم 09:05
ريال مدريد يحسم مصير أنشيلوتي!
الرياضة
ريال مدريد يحسم مصير أنشيلوتي!
اليوم 12:20
المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات تستمر حتى 30 أبريل في مركز أدنيك أبوظبي
علوم الدار
انطلاق فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات
اليوم 12:19
ليفربول.. «20 نجمة» بين «الأصعب» و«الأسهل»!
الرياضة
ليفربول.. «20 نجمة» بين «الأصعب» و«الأسهل»!
اليوم 12:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©