«الفجيرة للفنون القتالية» يستعيد لقب كأس سفير اليابان للجودو



أبوظبي (الاتحاد)

استعاد نادي الفجيرة للفنون القتالية لقب كأس السفير الياباني للجودو لفئة الناشئين، في ختام «النسخة الثامنة» التي نظمها اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، وبالتعاون مع السفارة اليابانية لدى الدولة، وشركة «إنبكس» في أبوظبي، بمشاركة 180 لاعباً ولاعبة.

وحصد «الفجيرة للفنون القتالية» المركز الأول، برصيد 10 ميداليات «ذهبيتين و3 فضيات و5 برونزيات»، وتبعه الشارقة «ذهبيتين وفضية و6 برونزيات»، والشارقة للدفاع عن النفس وله «ذهبيتان وفضية وبرونزيتان».

وفي ختام البطولة، قام كين أوكانيوا، سفير اليابان لدي الدولة، وهيروشي هاجيوارا، رئيس ومدير شركة إنبكس في أبوظبي، وناصر البدور، نائب رئيس اتحاد الجودو، ومحمد جاسم، أمين السر المساعد للاتحاد، وعلي اليماحي، عضو المجلس ممثل فئة الشباب، بتتويج الفائزين ونجوم البطولة بالكؤوس والميداليات التذكارية.

وحرص سفير اليابان على تهنئة الفائزين في «النسخة الثامنة»، وقال: «جسد الفائزون قيم الجودو المتمثلة في الاحترام والانضباط»، وشكر اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي على استمراره في دعم وترويج هذه الرياضة القتالية اليابانية.

وأكد هيروشي هاجيوارا، أن الشركة تحرص على دعم كأس سفير اليابان بالتعاون مع اتحاد الجودو والسفارة اليابانية في الدولة، منذ انطلاقتها عام 2016، وقال: «يشرفنا دعم البطولة هذا العام أيضاً، ويسعدنا أن نشهد تطور مهارات اللاعبين الشباب، ونؤكد التزامنا الدائم بالمساهمة في التنمية الاجتماعية بالدولة وبناء التفاهم المتبادل بين الإمارات واليابان».