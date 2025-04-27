الصحف المدريدية: «ثُلاثية» برشلونة و«انتصار» كرة القدم!

عمرو عبيد (القاهرة)

خرجت صحيفة «أس» المدريدية بعنوان غير مألوف، عقب تتويج برشلونة بكأس الملك على حساب فريقها، «الريال»، حيث كتبت فوق غلافها «فاز برشلونة.. فازت كرة القدم»، وسارت «ماركا» على النهج «المفاجئ» نفسه، بعدما عنونت غلافها بقولها «البارسا يحكم»، ويبدو أن صدمة الفوز القاتل لـ«البلوجرانا» في الدقائق الأخيرة من نهائي الكأس، واستمرار تفوقه للمرة الثالثة في مواجهات «الكلاسيكو» هذا الموسم، تركا آثارهما الواضحة على الصحف الداعمة للفريق «الملكي».



وبعنوان «كرة القدم لا تُلطّخ بالعار»، وهي عبارة ترددت على لسان «الساحر الراحل» مارادونا، كتبت «أس» عن المباراة النهائية النظيفة الناجحة من الفريقين وطاقم التحكيم، بعكس كل ما دار قبلها بـ24 ساعة فقط، لكنها عبّرت عن غضبها من تصرفات مدافع ريال مدريد، روديجر، الذي كاد يُفسد المشهد الجميل، لولا حكمة أنشيلوتي وفليك، معترفة بأن الكرة الإسبانية «مُثقلة» بصراع برشلونة وريال مدريد، لكنها نجحت في تقديم صورة تفتخر بها أمام العالم.

أما الخبر الرئيس الذي تصدّر موقع «ماركا»، فدار حول الخطوة الأولى التي قطعها برشلونة نحو «الثُلاثية»، وقالت إنه فاز بالكأس بالفعل، و«الليجا» تنتظر، بينما يُقاتل في دوري الأبطال، وانتقدت بشدة أفعال روديجر الذي وصفته بأنه «فقد عقله»، في حين كتبت عن العرض الرائع الذي قدمه يامال «نيمار»، إشارة إلى توهج الصغير لامين على غرار ما قدمه النجم البرازيلي وقت لعبه مع «الجيل الذهبي» في برشلونة.