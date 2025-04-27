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الرياضة

«الجوجيتسو» يحصد 6 ميداليات في «باريس الجائزة الكبرى»

«الجوجيتسو» يحصد 6 ميداليات في «باريس الجائزة الكبرى»
27 ابريل 2025 14:43

أبوظبي (الاتحاد)

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حقق منتخبنا الوطني للجوجيتسو إنجازاً مميزاً في اليوم الأول من بطولة باريس – الجائزة الكبرى، بعد أن حصد 6 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات وفضيتين، ضمن البطولة التي تقام في العاصمة الفرنسية، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة من 30 دولة.
وأحرز الميداليات الذهبية كل من شمّا الكلباني بوزن 63 كجم، وعمر السويدي بوزن 56 كجم، ومايد الشحي بوزن 62 كجم، ومحمد السويدي بوزن 69 كجم، فيما نال الميداليات الفضية كل من ذياب النعيمي بوزن 56 كجم، وخالد الشحي بوزن 62 كجم.
وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو، أن النتائج تأتي ثمرة للاستعدادات المكثّفة وخطط الإعداد المدروسة التي نفّذها الاتحاد، مشيراً إلى أن الأداء القوي للمنتخب يشكّل محطة مهمة في الطريق إلى الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة آسيا للجوجيتسو في الأردن، وبطولة غرب آسيا للجوجيتسو في البحرين، ودورة الألعاب العالمية في الصين.
وأضاف: «أهنئ اللاعبين الذين قدّموا مستويات مميزة، وتمكّنوا من التفوق على نخبة من أبرز المنافسين بفضل عزيمتهم والتزامهم، ولا تزال الفرصة قائمة لتعزيز حصيلة الميداليات في اليوم الثاني من البطولة».
من جهته، عبّر هيلدر ميديروس، مدرب المنتخب الوطني، عن رضاه على مستوى أداء اللاعبين، مشيراً إلى أن نتائج اليوم الأول تعكس التطور المستمر في مستوياتهم، وأن مثل هذه البطولات تمنح اللاعبين خبرات مهمّة تسهم في تعزيز جاهزيتهم للمنافسات الكبرى.
وقال اللاعب مايد الشحي، الحاصل على ذهبية وزن 62 كجم: «سعيد بإحراز الميدالية الذهبية ورفع علم الإمارات على منصة التتويج. هذا الإنجاز ثمرة دعم القيادة الرشيدة، وسيكون حافزاً كبيراً لي للاستمرار في تقديم الأفضل وتمثيل الوطن في المحافل الدولية».

منتخب الجوجيتسو
اتحاد الجوجيتسو
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