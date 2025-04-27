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الرياضة

وفاة نجم الإنتر

وفاة نجم الإنتر
27 ابريل 2025 18:19

 
روما (أ ف ب)

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توفي البرازيلي جايير عن 84 عاماً، وفق ما أعلن ناديه السابق الإنتر الإيطالي، حيث تألق على الساحتين المحلية والقارية خلال الستينات.
وقال الإنتر في بيان «رحل جايير، الجناح الأيمن الذي تميّز بالمراوغة الرائعة، فاز بكل شيء مع (جراندي إنتر)، أربع بطولات، لقبان في كأس الأندية الأوروبية البطلة، لقبان في كأس الإنتركونتيننتل، ومكانة خالدة مع فريق أسطوري».
وكَرَّم الإنتر لاعبه السابق قبل مباراته الأحد مع ضيفه روما في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي.
ودافع جايير عن ألوان الإنتر بين 1962 و1967، ومن ثم بين 1968 و1972، وسجل معه 67 هدفاً في كافة المسابقات وأحرز ألقاب الدوري الإيطالي أعوام 1963 و1965 و1966 و1971 وكأس الأندية الأوروبية البطلة وكأس إنتركونتيننتل عامي 1964 و1965.
وكان جابير الذي لعب أيضاً لنادي العاصمة روما (1967-1968)، جزءاً من المنتخب البرازيلي الذي فاز بكأس العالم 1962 في تشيلي، لكن في ظل وجود الأسطورتين جارينشيا وبيليه لم يحصل على فرصة المشاركة في أي مباراة.

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