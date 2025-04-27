مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي



لندن (د ب أ)

تأهل مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد الفوز بهدفين على نوتنجهام فورست في المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.

أحرز الهدفين ريكو لويس ويوشكو جفارديول في الدقيقتين 2 و51، ليتأهل مانشستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد للمرة 14 في تاريخه، علماً بأنه حقق اللقب 7 مرات آخرها في العام قبل الماضي 2023.

ورد مانشستر سيتي اعتباره بهذا الفوز من الخسارة أمام نوتنجهام فورست بهدف في أوائل مارس الجاري، ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

أما نوتنجهام فورست الفائز باللقب مرة واحدة عام 1991، وخسر اللقب مرتين في المباراة النهائية عامي 1898 و1959 ففشل في التأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الرابعة في تاريخه.

ويلتقي مانشستر سيتي في المباراة النهائية التي تقام 17 مايو المقبل على ملعب ويمبلي مع كريستال بالاس الذي فاز على أستون فيلا بنتيجة 3 - صفر.