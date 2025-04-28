ناكاجيما بطل «الآسيوية» في «السباق إلى دبي» للجولف

دبي (الاتحاد)

حصد اللاعب الياباني كيتا ناكاجيما اللقب الشرفي لبطولات «السلسلة الآسيوية»، ضمن منافسات جولة «دي بي ورلد» للجولف، التي تقام تحت مظلة التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي».

وأعلنت الجولة عن حصول ناكاجيما على لقب «السلسلة الآسيوية»، والتي شملت نتائج 4 بطولات هذا الموسم، وأقيمت بواقع بطولتين في الصين وبطولة في سنغافورة والهند، إذ حل الياباني وصيفاً في سنغافورة والهند، وجاء في المركز 11 في بطولة هاينين الصينية.

وكسب ناكاجيما بفضل هذا اللقب، بطاقة المشاركة في بطولات الولايات المتحدة المفتوحة إحدى البطولات الأربعة الكبرى، وجائزة مالية إضافية تبلغ 200 ألف دولار، إلى جانب تأهله إلى سلسلة بطولات «باك 9»، التي تضم تسع من أقوى وأهم البطولات هذا الموسم، الذي يمتد حتى نوفمبر المقبل، بإقامة «التصفيات الختامية» في الإمارات، مع بطولتين متتاليتين في أبوظبي ودبي، لتتويج بطل موسم «السباق إلى دبي».

ويحتل ناكاجيما حالياً المركز العاشر في تصنيف السباق إلى دبي، برصيد 942 نقطة.

وجاء الإعلان عن فوز ناكاجيما مع اختتام بطولة هاينين كلاسيك في الصين، التي حقق فيها الإنجليزي ماركو بينج، أول ألقابه في جولة دي بي ورلد، بعدما أنهى المنافسات في المركز الأول برصيد 17 ضربة تحت المعدل، ليحصد 585 نقطة، جعلته يتقدم في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، الصادر اليوم الاثنين، بواقع 34 خطوة، ليصبح في المركز 11، بإجمالي 921 نقطة هذا الموسم.

وتابع الدنماركي راسموس نيرجارد بيترسون، تقديم الأداء القوي هذا الموسم، مستفيداً من حلوله بالمركز الرابع في البطولة برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ليحصد 175 نقطة، ويتقدم إلى المركز 13 في تصنيف «السباق إلى دبي»، بإجمالي 846 نقطة.

وحقق أدريان أوتايجوي، لاعب الإمارات، أفضل نتيجة له في جولة دي بي ورلد هذا الموسم، بحصوله على المركز 11 في بطولة هاينين، برصيد 9 ضربات تحت المعدل، ليتقدم 13 خطوة إلى المركز 81 برصيد 232 نقطة.

وسبق أن أعلن اتحاد الجولف، رسمياً، عن اختياره لاعب الجولف العالمي لتمثيل الدولة لاعباً محترفاً في الجولات الاحترافية كافة حول العالم بداية من هذا الموسم.

يذكر أن الموسم الحالي لجولة «دي بي ورلد» يطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، مع إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات.