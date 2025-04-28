الوصل يتوّج بكأس الإمارات لألعاب القوى

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز فريق الوصل لقب بطولة العموم في كأس الإمارات لألعاب القوى، برصيد 10 ميداليات، بواقع 8 ذهبيات، وفضية، وبرونزية، وحصد نادي الشارقة الرياضي للمرأة لقب بطولة السيدات، برصيد 7 ميداليات، بواقع، 4 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزية.

وأقيمت البطولة على ملعب الشعبة الرياضية العسكرية في أبوظبي، بمشاركة 712 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات.

وتوّج نادي أبوظبي بلقب الأشبال بنين، محرزاً 5 ذهبيات، و3 فضيات، وبرونزية، والنصر بلقبي الشباب برصيد 6 ذهبيات، وفضية، وفئة الناشئين برصيد 6 ذهبيات، بينما تصدّر نادي الشارقة الرياضي للمرأة منافسات فئة الأشبال بنات برصيد 9 ذهبيات، و7 فضيات، و6 برونزيات، كما فاز نادي أبوظبي بلقب الشابات، محرزاً 3 ذهبيات، وفئة الناشئات بحصد 6 ذهبيات، و3 برونزيات.

حضر المنافسات وتوّج الفائزين، اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، وسهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد المصعبي، رئيس قسم الرياضات الفردية في مجلس أبوظبي الرياضي.

وأكد المر، أن آخر بطولات الموسم الحالي تُعد استكمالاً لمسير ناجحة ومميزة من المنافسات التي كان لها أثرها الملموس في تطوير المستويات التنافسية، والارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد في تبني أفضل الممارسات لبناء قاعدة صلبة من الأبطال في مختلف الفئات.

وقدم المر شكره وتقديره إلى مجلس أبوظبي الرياضي على دعمه المستمر لإنجاح البطولة، والشعبة الرياضية العسكرية على جهودها الكبيرة في توفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان تميز الفعاليات.