انقطاع التيار الكهربائي لا يزال يهدد «مدريد للتنس»!

مدريد (أ ب)

لا تزال الكهرباء منقطعة عن مجمع «كاخا ماخيكا» للتنس، الذي يستضيف منافسات بطولة مدريد للرجال والسيدات، اليوم، ما يهدد استئناف اللعب بعد يوم من إلغاء مباريات عدة في المسابقة.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة تأجيل فتح أبواب الملعب للجماهير حتى الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، فيما لم تعلن على الفور عن أي تغيير في جدول المباريات.

وذكرت اللجنة في بيان: «لأسباب خارجة عن سيطرة الهيئة، لا يزال مجمع كاخا ماخيكا من دون كهرباء حتى صباح اليوم، ونتيجة لذلك، تم تأخير فتح البوابات، ونتوقع فتحها الساعة 11 صباحاً».

كان التيار الكهربائي انقطع في الساعة الثانية عشرة و34 دقيقة ظهر أمس الاثنين بالتوقيت المحلي، ما أدى لتوقف مباراتين في منافسات الفردي ولقاء وحيدو ضمن فعاليات الزوجي كانت جارية، وتم إلغاء ما مجموعه 22 مباراة لهذا اليوم.

وأوضح المنظمون أن المباريات ألغيت «لضمان سلامة اللاعبين والجماهير والعاملين»، وتم مكالبة المتفرجين مغادرة المجمع الرياضي، وعادت الكهرباء ليلاً في معظم أنحاء العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان المنظمون قد أعلنوا مساء أمس أن المباريات سوف تستأنف اليوم، ومن بين المباريات المتوقع إقامتها اليوم لقاء الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثاني للبطولة، ضد الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، أما في منافسات السيدات، فمن المقرر إقامة اللقاءات الستة المتبقية من الدور الرابع، والتي ستكون من بينها مواجهة البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى، ضد الأميركية بيتون ستيرنز، ولقاء البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الثانية، ضد الروسية ديانا شنايدر.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي في إصابة معظم أنحاء إسبانيا والبرتغال بالشلل، حيث أدى لتوقف شبكات المترو وخطوط الهاتف وإشارات المرور وأجهزة الصراف الآلي.