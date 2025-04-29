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الرياضة

توابع خسارة الكلاسيكو... بوكا جونيورز يقيل مدربه جاجو

توابع خسارة الكلاسيكو... بوكا جونيورز يقيل مدربه جاجو
29 ابريل 2025 19:45


بوينس آيرس (أ ب)
أعلن نادي بوكا جونيورز إقالة مدربه فيرناندو جاجو بعد الخسارة في كلاسيكو الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم أمام ريفر بليت 1-2 امس الأول الأحد، وأكد ماوريسيو سيرنا عضو مجلس كرة القدم في بوكا جونيورز اليوم، رحيل جاجو.
وقال سيرنا: «نحن هنا من أجل اتخاذ القرارات، في وقت متأخر من الليلة الماضية، اكتشفنا أنه لا مجال له ليكون مدربنا، نحن ممتنون جداً لأنه بذل قصارى جهده، ولكن هناك مواقف دفعتنا إلى اتخاذ قرار نهائي».
وجاءت الهزيمة أمام ريفر بليت في أعقاب الخروج المبكر من كأس ليبيرتادوريس على يد اليانزا ليما، لتكون هي المرة الأولى في التاريخ التي يودع فيها الفريق البطولة القارية على يد فريق بيروفي. وتولى جاجو اللاعب السابق لريال مدريد الإسباني تدريب بوكا جونيورز في أكتوبر الماضي بعد رحيله عن تدريب تشيفاس المكسيكي في منتصف الموسم، ليخلف دييجو مارتينيز في تدريب الفريق الأرجنتيني.
وقاد جاجو بوكا جونيورز في 30 مباراة حيث حقق 17 انتصارًا مقابل خمسة تعادلات وثماني هزائم. 

 

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