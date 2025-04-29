بعد قرب رحيله لقيادة البرازيل.. أنشيلوتي أنجح من درب ريال مدريد



معتز الشامي (أبوظبي)

أفادت التقارير أن كارلو أنشيلوتي وافق على مغادرة ريال مدريد ليصبح المدرب الجديد لمنتخب البرازيل، ويُعد المدرب الإيطالي الأكثر تتويجاً في تاريخ ريال مدريد، لكنه عانى من موسم أخير صعب في العاصمة الإسبانية، حيث يتجه إلى تحد جديد هذا الصيف.

وسينفصل أنشيلوتي وريال مدريد ودياً، وقد ترددت أنباء واسعة النطاق عن توصل المدرب البالغ من العمر 65 عاماً إلى اتفاق لقيادة البرازيل إلى كأس العالم 2026، ومن المتوقع أن يغادر أنشيلوتي ريال مدريد بنهاية موسم الدوري الإسباني قبل انطلاق كأس العالم للأندية، المقررة 14 يونيو 2025.

وأفادت التقارير أن سانتياغو سولاري، مدير كرة القدم الحالي في ريال مدريد، قد يتولى مسؤولية الفريق في البطولة المقررة في الولايات المتحدة، ريثما يتم البحث عن مدرب دائم، ورُبط اسم تشابي ألونسو ويورجن كلوب بخلافة أنشيلوتي، مع اقتراب نهاية ارتباط المدرب الإيطالي الأسطوري بريال مدريد.

وحتى الآن، أدار أنشيلوتي ريال مدريد في 348 مباراة على مدار فترتين قضاهما في سانتياغو برنابيو، بين يوليو 2012 ويونيو 2015، وقاد ريال مدريد إلى لقبه العاشر في دوري أبطال أوروبا عام 2014. وفاز أنشيلوتي بكأس أوروبا في 5 عقود مختلفة كلاعب ومدرب.

وفاز المدرب الإيطالي أيضا بدوري أبطال أوروبا بخمسة ألقاب، أكثر من أي مدرب آخر، وعلاوة على ذلك، أصبح أنشيلوتي أنجح مدرب في تاريخ ريال مدريد من حيث عدد الألقاب عندما قادهم إلى المجد في كأس الإنتركونتيننتال في ديسمبر.

وكانت هذه البطولة الخامسة عشرة له خلال فترتيه مع ريال مدريد، متجاوزا الرقم القياسي السابق للمدرب الأسطوري ميجيل مونوز، بينما كان موسم أنشيلوتي الأخير مخيبًا للآمال، حيث ودع دوري الأبطال من ربع النهائي بخسارة مذلة أمام أرسنال 5-1 في مجموع المباراتين، ومحليًا سيطر برشلونة على مجريات الموسم، وحصد لقبي كأس السوبر الإسباني وكأس الملك على حساب ريال مدريد، كما يقترب البلوجرانا من لقب الدوري الإسباني، حيث يتقدم على الفريق الملكي بـ 4 نقاط في الصدارة قبل 5 جولات من النهاية.