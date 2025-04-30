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الرياضة

الأهلي يكسر «سلسلة الهلال» بعد 14 عاماً!

الأهلي يكسر «سلسلة الهلال» بعد 14 عاماً!
30 ابريل 2025 09:35

سلطان آل علي (دبي)

شهد نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، واحدة من أقوى المواجهات التاريخية في المسابقة بين الأهلي والهلال السعوديين، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1 على الهلال في مباراة مثيرة و«دراماتيكية» لن تُنسى.
هذا الفوز الذي أنهى سلسلة هلالية تاريخية على مستوى القارة. وبدأت به مهمة جديدة لـ«الراقي» السعودي نحو تحقيق اللقب الأول له في النهائي المنتظر.

 

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وكسر الأهلي سلسلة هلالية امتدت لمدة 14 عاماً بعدم تعرضه للإقصاء من قبل نادي سعودي في البطولة القارية على الإطلاق، حيث خاض 4 مواجهات إقصائية (بمجموع 7 مباريات) وتأهل فيها جميعها أمام الاتحاد مرتين في ربع النهائي 2019 و2023-2024 والأهلي مرة في دور الـ16 من نسخة 2019 والنصر مرة نصف نهائي 2021، ولم يتعرض للإقصاء سوى مرة واحدة من الاتحاد في دور الـ16 من عام 2011 بنتيجة 1-3 كذلك.
أما الأهلي فهو يتأهل على حساب فريق سعودي للمرة الأولى منذ 2012، عندما أقصى الاتحاد في ديربي جدة الكبير في نصف النهائي بنتيجة 2-1 بمجموع الذهاب والإياب، في حين أنه خرج أمام الهلال في 2019 وخرج أمام النصر في 2020، وتأتي المصادفة أن يتأهل مرة أخرى من نصف النهائي ولكن هذه المرة أمام الهلال.
وإذا ما نظرنا إلى تاريخ المواجهات السعودية على مستوى دوري أبطال آسيا فسنعود من البداية إلى نسخة 2009 وتحديداً إلى 27 مايو عندما تغلب الاتحاد على الشباب في مباراة حسمها «العميد» بنتيجة 2-1 في الدقيقة 93 عن طريق المغربي هشام بوشروان.
وتعد مباراة الهلال والأهلي، المباراة السعودية رقم 18 عبر تاريخ البطولة، حيث تواجهت الفرق السعودية في 13 مناسبة بأدوار خروج المغلوب.
ويبقى الاتحاد الأكثر حضوراً في هذه المناسبات بـ10 مباريات من أصل 18 وقد انتصر في 5 منها ليثبت تفوقه في مثل هذه المواجهات المحلية القارية بينما تعادل مرة وخسر 4 مرات.
هذه المحصلة جعلته يتأهل في 3 مناسبات بأدوار خروج المغلوب من أصل 6، يليه الهلال الذي خاض 9 مباريات وفاز في 5 وتعادل في واحدة، وخسر 4 مرات.
الهلال هو الأكثر تأهلاً بـ4 مرات من أصل 6 في خروج المغلوب، في حين أن الأهلي خاض 6 مباريات بالمجمل خسر منها 3 مرات، وانتصر 3 مرات، ولم يتأهل سوى في مناسبتين من أصل 4، وكلتاهما من نصف النهائي وقادته إلى النهائي!

الهلال السعودي
الأهلي السعودي
دوري أبطال آسيا للنخبة
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