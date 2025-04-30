الأربعاء 30 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قناة ياس تقدم تغطية خاصة لـ«أعظم دقيقتين في الرياضة»

قناة ياس تقدم تغطية خاصة لـ«أعظم دقيقتين في الرياضة»
30 ابريل 2025 13:23

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت قناة ياس عن تقديم تغطية حصرية لانطلاقة الجولة الأولى من التاج الثلاثي الأميركي لسباقات الخيل، التي تشمل سباقي «كنتاكي ديربي» و«كنتاكي أوكس»، وهما اثنان من أعرق وأهم سباقات الخيل على مستوى العالم.
وتواكب القناة هذا الحدث العالمي الكبير من خلال تغطية خاصة تمتد إلى ست ساعات يومياً، تقدم خلالها رصداً تفصيلياً لمجريات السباقات، بدءاً من التحضيرات وحتى تتويج الفائزين، بمشاركة نخبة من المحللين المتخصصين الذين يقدمون تحليلات فنية معمقة تسلط الضوء على أبرز المتنافسين.
وفي هذا الصدد، قال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام «تنسجم تغطية قناة ياس لهذا الحدث الرياضي العالمي مع استراتيجية أبوظبي للإعلام الرامية إلى نقل كبرى الفعاليات الرياضية العالمية إلى المشاهدين داخل دولة الإمارات وفي المنطقة، وترسيخ مكانة الدولة على خريطة الإعلام الرياضي المتخصص، لاسيما في رياضة الفروسية التي تمثل جزءاً أصيلاً من تراث دولة الإمارات وهويتها الثقافية».
وأضاف القبيسي: «لطالما كانت قناة ياس حاضنة لرياضة الفروسية على المستويين المحلي والعالمي، وتواصل اليوم ريادتها في هذا المجال من خلال تقديم تغطية نوعية لأهم سباقات الخيل في العالم، بما يعكس الإمكانات المتميزة للإعلام الإماراتي وقدرته على مواكبة الأحداث الكبرى بمستوى عالٍ من الاحترافية والجودة».
ويمثل سباق «كنتاكي ديربي»، الذي تستضيفه مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية على مضمار «تشرشل داونز»، أحد أعرق السباقات وأكثرها شهرة في تاريخ الفروسية العالمية، حيث يحتفي هذا العام بإقامة نسخته الـ151، ويُعرف بلقب «أعظم دقيقتين في الرياضة» لما يشهده من منافسة حماسية تختصر مجد السباقات العالمية في لحظات لا تُنسى. ويشارك في السباق 20 من نخبة الخيول بعمر ثلاث سنوات، تتنافس على مسافة 2,000 متر، للفوز بجوائز مالية تصل قيمتها إلى خمسة ملايين دولار أميركي، مما يجعله الأغلى بين السباقات الكلاسيكية لخيول هذا العمر.
وتدعو قناة «ياس» عشاق رياضة الفروسية إلى متابعة تفاصيل هذا الحدث العالمي عبر شاشتها، والاستمتاع بتجربة متكاملة تنقل نبض السباق لحظة بلحظة، وتسلط الضوء على أدق تفاصيله عبر تغطية حصرية من قلب المضمار.

 

أخبار ذات صلة
ترشيح المهيري لرئاسة «تنفيذي الآسيوي» لسباقات الهجن
تكريم 6 دور نشر عربية تقديراً لإسهاماتها عبر عقود
كنتاكي
أبوظبي للإعلام
راشد القبيسي
سباقات الخيول
قناة ياس
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
فيتيل.. هذا الخيار لم يعُد متاحاً!!
الرياضة
فيتيل.. هذا الخيار لم يعُد متاحاً!!
اليوم 15:00
مدرب يخسر استئنافه ضد حكم بحبسه 20 عاماً
الرياضة
مدرب يخسر استئنافه ضد حكم بحبسه 20 عاماً
اليوم 14:59
كُتّاب ورسّامون: الكتب المصوّرة تحفّز خيال الطفل
التعليم والمعرفة
كُتّاب ورسّامون: الكتب المصوّرة تحفّز خيال الطفل
اليوم 14:58
رئيس الدولة ورئيس الإكوادور يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الإكوادور يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 14:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©