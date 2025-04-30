قناة ياس تقدم تغطية خاصة لـ«أعظم دقيقتين في الرياضة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت قناة ياس عن تقديم تغطية حصرية لانطلاقة الجولة الأولى من التاج الثلاثي الأميركي لسباقات الخيل، التي تشمل سباقي «كنتاكي ديربي» و«كنتاكي أوكس»، وهما اثنان من أعرق وأهم سباقات الخيل على مستوى العالم.

وتواكب القناة هذا الحدث العالمي الكبير من خلال تغطية خاصة تمتد إلى ست ساعات يومياً، تقدم خلالها رصداً تفصيلياً لمجريات السباقات، بدءاً من التحضيرات وحتى تتويج الفائزين، بمشاركة نخبة من المحللين المتخصصين الذين يقدمون تحليلات فنية معمقة تسلط الضوء على أبرز المتنافسين.

وفي هذا الصدد، قال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام «تنسجم تغطية قناة ياس لهذا الحدث الرياضي العالمي مع استراتيجية أبوظبي للإعلام الرامية إلى نقل كبرى الفعاليات الرياضية العالمية إلى المشاهدين داخل دولة الإمارات وفي المنطقة، وترسيخ مكانة الدولة على خريطة الإعلام الرياضي المتخصص، لاسيما في رياضة الفروسية التي تمثل جزءاً أصيلاً من تراث دولة الإمارات وهويتها الثقافية».

وأضاف القبيسي: «لطالما كانت قناة ياس حاضنة لرياضة الفروسية على المستويين المحلي والعالمي، وتواصل اليوم ريادتها في هذا المجال من خلال تقديم تغطية نوعية لأهم سباقات الخيل في العالم، بما يعكس الإمكانات المتميزة للإعلام الإماراتي وقدرته على مواكبة الأحداث الكبرى بمستوى عالٍ من الاحترافية والجودة».

ويمثل سباق «كنتاكي ديربي»، الذي تستضيفه مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية على مضمار «تشرشل داونز»، أحد أعرق السباقات وأكثرها شهرة في تاريخ الفروسية العالمية، حيث يحتفي هذا العام بإقامة نسخته الـ151، ويُعرف بلقب «أعظم دقيقتين في الرياضة» لما يشهده من منافسة حماسية تختصر مجد السباقات العالمية في لحظات لا تُنسى. ويشارك في السباق 20 من نخبة الخيول بعمر ثلاث سنوات، تتنافس على مسافة 2,000 متر، للفوز بجوائز مالية تصل قيمتها إلى خمسة ملايين دولار أميركي، مما يجعله الأغلى بين السباقات الكلاسيكية لخيول هذا العمر.

وتدعو قناة «ياس» عشاق رياضة الفروسية إلى متابعة تفاصيل هذا الحدث العالمي عبر شاشتها، والاستمتاع بتجربة متكاملة تنقل نبض السباق لحظة بلحظة، وتسلط الضوء على أدق تفاصيله عبر تغطية حصرية من قلب المضمار.