الأربعاء 30 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«المحترفين» تعلن عن المرشحين لجوائز «الأفضل في أبريل»

«المحترفين» تعلن عن المرشحين لجوائز «الأفضل في أبريل»
30 ابريل 2025 13:37

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بني ياس يستضيف «مجمعة سوبر الطائرة» بمشاركة «رباعي القمة»
خورفكان يستعيد المُعارين استعداداً للنصر

أعلنت رابطة المحترفين، عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في شهر أبريل، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب بدوري أدنوك للمحترفين.
يتنافس على جائزة أفضل لاعب، 5 لاعبين هم سعيد عزت الله (شباب الأهلي)، علاء الدين زهير (الوحدة)، جواو بيدرو (الوصل)، طارق تيسودالي (خورفكان)، محمد النني (الجزيرة).
فيما تضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى 3 لاعبين، هم حمد المقبالي (شباب الأهلي)، سلطان المنذري (كلباء)، محمد علي (الوصل). 
وأخيراً يتنافس على جائزة أفضل مدرب في شهر أبريل، كل من عبد المجيد النمر (خورفكان)، باولو سوزا (شباب الأهلي)، أولاريو كوزمين (الشارقة). 

رابطة المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الجزيرة
الوحدة
الوصل
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
فيتيل.. هذا الخيار لم يعُد متاحاً!!
الرياضة
فيتيل.. هذا الخيار لم يعُد متاحاً!!
اليوم 15:00
مدرب يخسر استئنافه ضد حكم بحبسه 20 عاماً
الرياضة
مدرب يخسر استئنافه ضد حكم بحبسه 20 عاماً
اليوم 14:59
كُتّاب ورسّامون: الكتب المصوّرة تحفّز خيال الطفل
التعليم والمعرفة
كُتّاب ورسّامون: الكتب المصوّرة تحفّز خيال الطفل
اليوم 14:58
رئيس الدولة ورئيس الإكوادور يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الإكوادور يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 14:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©