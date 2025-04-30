«المحترفين» تعلن عن المرشحين لجوائز «الأفضل في أبريل»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين، عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في شهر أبريل، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب بدوري أدنوك للمحترفين.

يتنافس على جائزة أفضل لاعب، 5 لاعبين هم سعيد عزت الله (شباب الأهلي)، علاء الدين زهير (الوحدة)، جواو بيدرو (الوصل)، طارق تيسودالي (خورفكان)، محمد النني (الجزيرة).

فيما تضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى 3 لاعبين، هم حمد المقبالي (شباب الأهلي)، سلطان المنذري (كلباء)، محمد علي (الوصل).

وأخيراً يتنافس على جائزة أفضل مدرب في شهر أبريل، كل من عبد المجيد النمر (خورفكان)، باولو سوزا (شباب الأهلي)، أولاريو كوزمين (الشارقة).