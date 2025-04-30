أرتيتا: «الهوامش ضيقة».. نبحث عن شي ما في حديقة الأمراء!!



لندن (أ ف ب)

حث المدرب الإسباني ميكل أرتيتا لاعبي أرسنال على تحقيق عودة «مميزة» ضد باريس سان جرمان الفرنسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد خسارة الذهاب على أرضهم 0-1 بهدف عثمان ديمبيلي.

سجل بطل فرنسا هدف الفوز مبكراً في الدقيقة الرابعة على استاد الإمارات، عندما وقع ديمبيلي على هدفه الـ33 هذا الموسم في مختلف المسابقات، فيما عجز ثاني الدوري الإنجليزي عن العودة طوال الدقائق المتبقية رغم حصوله على فرص سانحة أمام مرمى الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

في المقابل، أهدر سان جرمان عدة فرص أيضاً، بينها اثنتان للبديلين برادلي باركولا، والبرتغالي جونسالو راموش في نهاية المباراة.

وخلافاً لدوري الـ16 وربع النهائي عندما حقق أرسنال تقدماً كبيراً في الذهاب أمام أيندهوفن الهولندي وريال مدريد الإسباني، يتعين على «المدفعجية» تحقيق إنجاز الآن بالتغلب على سان جرمان في عقر داره بارك دي برانس.

قال المدرب الإسباني بعد الخسارة: «نحن في منتصف المواجهة، ورسالتي هي نفسها كما كانت الحال بعد الفوز على ريال مدريد 3-0 في ذهاب ربع النهائي، علينا الذهاب إلى باريس وتحقيق الفوز، ونحن أكثر من قادرين على ذلك».

أردف: «إذا أردت الفوز بنهائي دوري الأبطال، عليك تحقيق شيء مميز، وسنقوم بشيء مميز في باريس كي نذهب إلى هناك (نهائي ميونيخ). لا يزال لدينا حظ وفير لبلوغ النهائي».

رضخ أرسنال في الشوط الأول للاعبي المدرب الإسباني لويس إنريكي، لكن أرتيتا قال إنه عدّل تكتيكه في الثاني أمام فريق أقصى ليفربول وأستون فيلا، وتغلب على مانشستر سيتي، بطل الدوري الممتاز في المواسم الأربعة الماضية، في دور المجموعة الموحدة.

شرح أرتيتا ظروف الخسارة: «كان لدينا مشكلة واحدة. صححناها بعد 15 دقيقة وقلبنا المباراة. كان هناك جانب خاطئ قمنا بتعديله في أسلوبنا»، واجهنا دوناروما مرتين ولو سجلنا لكانت القصة مختلفة. لكنه صدهما وهذا ما يصنع الفارق في دوري الأبطال. الهوامش ضيقة جداً، ولم تصب في مصلحتنا».

ويسعى أرسنال، على غرار سان جرمان، إلى إحراز اللقب المرموق للمرة الأولى في تاريخه.