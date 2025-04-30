البحرين تستضيف البطولة الثانية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية



المنامة (وام)

تحت رعاية وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، تنطلق يوم غد بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمملكة البحرين الشقيقة، الجولة الثانية لبطولة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية بنسخته الثانية.

وتشمل النسخة الثانية لكأس الإمارات العالمي للخيول العربية 10 جولات، تقام في مختلف قارات العالم، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، حيث تمت إضافة جولة جديدة لتحقيق المزيد من الوصول لمختلف الملاك والمربين للخيول العربية في العالم. وتقام جولة البحرين على مدى يومين، وتتضمن منافسات الأمهار بعمر سنة، والمهرات بعمر سنة، والأمهار بعمر 2و3 سنوات، والمهرات عمر 2و3 سنوات، والأفراس، والفحول.

وكانت مملكة البحرين قد استضافت الجولة الثانية، ضمن النسخة الأولى لكأس الإمارات العالمي للخيول العربية، في مارس 2024 والتي شهدت منافسات قوية بين مختلف المرابط والاسطبلات.

ويتألف كأس الإمارات العالمي من سلسلة جولات قوية وفريدة من نوعها، تهدف إلى تشجيع مربي وملاك الخيل العربية حول العالم، وإبراز دور دولة الإمارات في الاهتمام بالخيول العربية والحفاظ على مكانتها المميزة بين منظمات ومربي وملاك الخيول العربية في العالم.

الجدير بالذكر، أن أستراليا كانت قد استضافت أولى جولات النسخة الثانية من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في الفترة من 31 يناير إلى 2 فبراير 2025، ومن المنتظر أن تقام الجولة الثالثة في المملكة المغربية خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو، فيما تقام الجولة الرابعة في الصين في 17 يوليو 2025، وتعود من جديد الجولات إلى منطقة الشرق الأوسط حيث تقام الجولة الخامسة في سلطنة عُمان في الأول من أغسطس، بينما تستضيف بولندا أولى الجولات الأوروبية من خلال الجولة السادسة في 8 أغسطس، وتليها الجولة السابعة التي تقام في بلجيكا يوم 30 أغسطس، فيما تقام الجولة الثامنة في الولايات المتحدة الأميركية في 11 سبتمبر، وتستضيف الأرجنتين الجولة التاسعة في 18 سبتمبر، قبل أن تختتم النسخة الثانية من كأس الإمارات للخيل العربية في إيطاليا التي تستضيف الجولة العاشرة يوم 8 نوفمبر.