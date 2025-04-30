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الرياضة

مباشر.. مباراة برشلونة وإنتر لحظة بلحظة في دوري أبطال أوروبا

مباشر.. مباراة برشلونة وإنتر لحظة بلحظة في دوري أبطال أوروبا
30 ابريل 2025 22:56

أبوظبي (الاتحاد)
لحظة بلحظة ومباشرة نتابع مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا ونتعرف على تفاصيل المباراة وكل مجرياتها، إنها قمة القمم في دوري الأبطال.

الدقيقة الأولى

إنتر يتقدم على برشلونة بهدف رائع في الدقيقة الأولى

بعد مرور 30 ثانية فقط 
ماركوس تورام لاعب إنتر ميلان يسجل في شباك برشلونة أسرع هدف في نصف النهائي في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

الهدف الثاني

دومفريس يعزز تقدم إنتر ميلان بهدف ثان في شباك برشلونة بالدقيقة 21

برشلونة يقلص الفارق

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قلص برشلونة الفارق بإحراز لامين يامال للهدف الأول للبارسا في الدقيقة 25 لتصبح النتيجة 2-1.

موعد مع التعادل

أدرك برشلونة التعادل أمام إنتر ميلان لتصبح النتيجة 2-2 بعد مرور 37 دقيقة من قمة الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أحرز الهدف للبارسا فيران توريس.

 

معلومات

- لامين يامال (17 عاما و 291 يوما ) أصبح أول مراهق "تحت 18 عاما " على الإطلاق يسجل في دور الستة عشر وربع النهائي ونصف النهائي في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا .وأصغر لاعب يسجل في نصف النهائي متجاوزا كيليان  مبابي في عام 2017 (18 عاما و140 يوما ).

- بعدما صنع الهدف الثاني، رافينيا أصبح الليلة هو أول لاعب في برشلونة على الإطلاق وأول برازيلي على الإطلاق يشارك بشكل مباشر في 20 هدفا في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا.

 

برشلونة
إنتر ميلان
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
لامين يامال
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