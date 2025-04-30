«الملك» و«السماوي».. سباق «النقاط التعويضية»

مراد المصري (أبوظبي)

يلتقي الشارقة مع بني ياس على استاد الشارقة، في مباراة مؤجلة من الجولة 20، ضمن دوري أدنوك للمحترفين، يتطلع فيها كل فريق إلى حصد النقاط اللازمة للتعويض، ما بين «الملك» الساعي للتمسك بسباق المنافسة على اللقب مع شباب الأهلي، و«السماوي»، الذي يتطلع للتقدم على جدول الترتيب، والخروج بشكل نهائي من حسابات الهروب من مناطق الخطر.

ونجح الشارقة في تحقيق نتيجتين إيجابيتين، بالفوز على عجمان والتعادل مع الجزيرة، إلا أنه يدرك أن فارق الـ 11 نقطة عن شباب الأهلي المتصدر، تفرض عليه اللعب من أجل الفوز في هذه المباراة، وذلك في وقت يتطلع فيه للحفاظ على التوازن في صفوفه، حيث تنتظره استحقاقات مهمة متتالية، أبرزها خوض نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أمام «الفرسان» يوم 9 مايو الجاري، وثم لعب نهائي دوري أبطال آسيا 2، خلال الشهر الجاري أيضاً.

ويعمل الروماني كوزمين أولاريو، على المداورة بين اللاعبين في الوقت الحالي، في محاولة منه لتجنب الإرهاق والإصابات المؤثرة، وهو ما يجعله يظهر بتشكيلة مختلفة في كل مباراة، مع منح وقت أكبر للاعبين غير أساسيين؛ بهدف الوصول إلى جاهزية المجموعة بأكملها قبل أهم مباراتين هذا الموسم.

من جانبه، يسعى بني ياس، إلى الخروج من دوامة النتائج السلبية، بعد تعرضه للخسارة في آخر مباراتين أمام دبا الحصن والعين على التوالي، ما جعل رصيده يتوقف عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق ست نقاط فقط عن دبا الحصن صاحب المركز الثالث عشر. ويتطلع «السماوي» بقيادة الروماني دانييل إيسايلا، الذي يخوض مواجهة خاصة ضد مواطنه كوزمين، إلى إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، من أجل التحضير للموسم المقبل بطموحات أكبر.

يذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز الشارقة 4-1.