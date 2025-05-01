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الرياضة

أجاسي يتألق في «البيكلبول»

أجاسي يتألق في «البيكلبول»
1 مايو 2025 10:36

 
نيويورك (أ ب)

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خاض الأميركي أندريه أجاسي أول مباراة احترافية في رياضة البيكلبول بعد يوم من بلوغه الخامسة والخمسين.
شكل أجاسي فريقاً ثنائياً مع آنا لي ووترز «18 عاماً» ليهزما لاعبين أصغر سناً بنتيجة 11- 8، و9 -11، و11- 7، في فئة المحترفين المختلطة ضمن بطولة أميركا المفتوحة للبيكلبول.
وتُوج أجاسي بثمانية ألقاب في بطولات جراند سلام، واعتزل التنس عام 2006، وشارك النجم الأميركي في عروض بيكلبول تلفزيونية مع لاعبين سابقين آخرين، وكان يوزع أيضاً معدات البيكلبول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وسيكون أجاسي ضمن الاستوديو التحليلي بقناة «تي إن تي سبورتس» خلال منافسات نصف نهائي ونهائي بطولة فرنسا المفتوحة هذا العام، علماً بأنه تُوج بلقب رولان جاروس في عام 1999 .
وتعد رياضة بيكلبول مزيجا من التنس وتنس الطاولة، ويستخدم فيها مضارب وويفلبول، وتزايد عدد اللاعبين بشكل سريع خلال سنوات قليلة في الولايات المتحدة الأميركية ليصل إلى أكثر من 13 مليون لاعب.

 

أميركا
نيويورك
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