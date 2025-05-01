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الرياضة

«ضربة موجعة» للإنتر قبل «إياب الأبطال» أمام برشلونة

«ضربة موجعة» للإنتر قبل «إياب الأبطال» أمام برشلونة
1 مايو 2025 10:47

 
برشلونة (أ ب)

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اضطر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قائد فريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، إلى الخروج بين شوطي المباراة التي جمعت فريقه ببرشلونة، في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة، وعلى الأرجح لن يتمكن من التعافي قبل مباراة الإياب التي تقام الأسبوع المقبل.
وبدا لاوتارو في حالة من الحزن والألم، وهو يعرج قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، وتمكن نجم الأرجنتين المتوج بكأس العالم من إكمال الثواني الأخيرة من الشوط، لكنه لم يعد إلى أرض الملعب بعد الاستراحة، وحل مهدي طارمي محل لاوتارو، وانتهت المباراة بالتعادل 3-3 .
وقال سيموني إنزاجي مدرب الإنتر: «أتمنى ألا نفقد جهود لاوتارو، ولكني أشك، سيكون من الصعب أن يلعب معنا في مباراة الإياب.
على الأرجح سنلعب من دون قائدنا، وسجل لاوتارو 21 هدفاً، ومرر ست تمريرات حاسمة لإنتر ميلان في المسابقات كافة هذا الموسم.
وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في ميلانو، وسيلتقي الفائز مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين أرسنال وباريس سان جيرمان، يوم 31 مايو في المباراة النهائية، ويذكر أن سان جيرمان فاز على أرسنال بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت بلندن.

 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
إنتر ميلان
برشلونة
لوتارو مارتينيز
سيموني إنزاجي
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