مجلس إدارة نادي غنتوت يباشر مهامه برؤية جديدة إلى الريادة والتميز

أبوظبي (الاتحاد)

رفع مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، جزيل الشكر إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، على الثقة التي أولاها لهم، آملاً أن يكون عند حُسن ظن سموه، ويسهم بجهده في تحقيق الأهداف المنشودة التي أُسس من أجلها هذا الصرح الرياضي العريق، وتوجه المجلس الجديد بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة السابقين، مثمناً جهودهم في خدمة النادي، ومشيداً بما قدموه خلال فترة عملهم، كما رحب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد، متمنياً لهم التوفيق، ليواصلوا مسيرة العطاء، ويقودوا النادي إلى المزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة.

وثمن سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس الإدارة، جهود سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، لدعمه المستمر لبولو الإمارات، ورعايته وئاسته برؤية ثاقبة وضع لبناتها سموه، من أجل مواكبة التطور والتميز والريادة في المجالات كافة، لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح، خدمه لهذا الصرح الرياضي الخدمي والمجتمعي الشامخ.

وشكر عبدالباسط محمد الحمادي، العضو المنتدب، المدير التنفيذي للنادي، سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، على ثقته في إعادة تشكيل مجلس إدارة النادي، وشكره الخاص بالتكليف عضواً منتدباً ومديراً تنفيذياً للنادي، استكمالاً لمسيرة العطاء، بفضل الجهود والخبرات المتراكمة لأعضاء المجلس، ومواصلة لمرحلة جديدة نحو النهوض والشموخ بالنادي، وفق رؤيةٍ استشرافية طموحة تسعى لاستدامة الريادة والتميز، وترسم خريطة طريق نحو مستقبل عامر بالمزيد من الإنجازات والنجاح الذي يقود النادي إلى مصاف التقدم والازدهار على المستويات الإقليمية والقارية والدولية.