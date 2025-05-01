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الرياضة

النخبة تشارك في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

النخبة تشارك في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
1 مايو 2025 17:08

 
أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق يوم غد في صالة مبادلة أرينا بأبوظبي الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي ينظمها اتحاد اللعبة حتى الأحد المقبل، وتستقطب نخبة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.​
وتم تخصيص الجولة الثالثة من البطولة لمنافسات فئة «البدلة» في مختلف المراحل السنية من البراعم والأشبال والناشئين والشباب والكبار والأساتذة، وستشهد نزالات على درجة عالية من الجودة الفنية، تعكس تطور أداء اللاعبين نتيجة الخبرة المتراكمة والمشاركة المنتظمة في البطولات. وتشكّل كافة هذه الفئات ركائز مهمة في مسيرة تطور اللعبة، باعتبارها خزاناً إستراتيجياً يزخر بالمواهب والخبرات.
وأكّد عبدالله سالم الزعابي، رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الجوجيتسو، أن البطولة تعكس التزام الاتحاد بتوفير بيئة تنافسية عالية المستوى تجمع بين نخبة الأبطال المحترفين واللاعبين الصاعدين، بما يسهم في صقل المهارات، وتبادل الخبرات، ورفع وتيرة الأداء الفني. وأضاف أن مشاركة مجموعة من نخبة المحترفين في البطولة يشكل حافزاً إضافياً للجيل الجديد، ويدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم على البساط، إلى جانب إسهامه في ترسيخ ثقافة التفوق والانضباط واستدامة التميز.
وتتواصل فعاليات الجولة الثالثة في يومها الثاني بمنافسات الناشئين تحت 14 و16 عاماً، فيما تُختتم في اليوم الثالث بمنافسات البراعم والأشبال، ما يؤكد التزام الاتحاد برعاية المواهب في مختلف المراحل العمرية، وترسيخ البطولة مكانتها كمنصة مهمة تسهم في بناء قاعدة قوية من اللاعبين المتميزين.

 

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