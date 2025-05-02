اتحاد الجودو يفتح باب التسجيل في «كأس الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق بطولة كلباء المفتوحة صباح السبت، ويعقبها كأس الإمارات للأشبال والناشئين التي ينظمها الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، بالصالة الجديدة في بني ياس ضمن ختام الموسم 17 مايو الجاري.

وأعلنت اللجنة الفنية فتح باب التسجيل للمشاركة في البطولة، عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد حتى 14 مايو، والمشاركة للمواطنين والمقيمين من الجنسين للأشبال تحت 15 سنة من مواليد «2012 و2011»، والناشئين والناشئات تحت 18 سنة من مواليد «2010 و2009 و2008».

وتجرى عملية الميزان الرسمي 15 مايو بصالة الاتحاد، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وحددت اللائحة إقامة المنافسة للفئتين بـ 11 وزناً لكل فئة، على أن تبدأ للبنين من وزن تحت 34 كجم إلى وزن فوق 81 كجم، والبنات من وزن تحت 32 كجم إلى وزن فوق 78 كجم.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي بجهود التي يبذلها الجميع تجاه المراحل العمرية، بوصفهم أمل المستقبل، مؤكداً أن هذه البطولات تسهم في تطوير مهارات اللاعبين، وإكسابهم خبرة البطولات والمنافسات، حتى يكونوا في كامل الجاهزية للاستحقاقات الإقليمية والدولية، ما يسهم في رفع علم الدولة عالياً.