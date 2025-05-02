داير يغادر بايرن ميونيخ



ميونيخ (أ ف ب)



يغادر المدافع الإنجليزي إريك داير صفوف نادي بايرن ميونيخ، بعد انتهاء عقده معه في نهاية الموسم الحالي، وذلك وفقاً لما أعلن كريستوف فرويند المدير الرياضي لمتصدر الدوري الألماني لكرة القدم.

قال فرويند خلال المؤتمر الصحفي التقليدي قبل مباراة عملاق بافاريا بضيافة لايبزج السبت، والتي من الممكن أن تحسم اللقب في حال فوزه فريقه: «ناقشت أنا وإريك خلال المواسم القليلة الماضية إمكانية تمديد عقده، وأعلن أنه لن يمدّد عقده مع البايرن، وأنه سيغادر النادي بنهاية الموسم».

وصل داير (31 عاماً) إلى البايرن على سبيل الإعارة في يناير 2024، وفرض نفسه في الموسم الماضي لاعباً أساسياً في دفاع ميونيخ إلى جانب الهولندي ماتيس دي ليخت، بإشراف المدرب السابق توماس توخيل، ليوقّع عقداً نهائياً في صيف 2024 لمدة عام واحد.

ومع رحيل توخل ووصول البلجيكي فنسان كومباني خلفاً له هذا الموسم، تقلّص دور داير في التشكيلة الأساسية، لكنه عوّض غياب المدافعين الأساسيين بسبب الإصابة، الكوري الجنوبي كيم مين-جاي والفرنسي دايو أوباميكانو.

أضاف فرويند «قضينا وقتاً رائعاً مع إريك، وآمل في أن يُتوّج مسيرته مع البايرن بلقب، لا يسعني إلّا أن أقول أشياء إيجابية عن إريك، إنه يتطلع إلى المباريات الثلاث الأخيرة مع البايرن».

وينتهي عقد داير مع البايرن في 30 يونيو المقبل، ولا يزال الجانبان يناقشان تمديداً محتملاً حتى النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، والتي تنطلق في 14 يونيو وتنتهي في 13 يوليو.

وحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية والصحافة الألمانية، توصل داير إلى اتفاق للانضمام إلى موناكو حتى صيف عام 2027.